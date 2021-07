Quando il manico ce l’hai…..ce l’hai. E Draghi ce l’ha…..al di là di ogni ragionevole dubbio.

La sfida di Draghi agli intoccabili.Contro il populismo e la magistratura una politica che si prende le sue responsabilità.

Dai commenti vedo che purtroppo gli italiani sono sempre più confusi e smemorati. A Draghi si può contestare tutto, tranne che di soldi non ci capisca.

Articolo condivisibile, mancano i ringraziamenti a chi, solo contro tutti, ha reso possibile avere un PdC degno di questo nome mandando a casa un incapace (grillo dixit). non fosse per Renzi avremmo ancora Conte-Arcuri-Azzolina-Bonafede.

ANCHE SE! Non credo che Renzi abbia lavorato per sentirsi ringraziare…credo abbia lavorato con una visione politica diversa…..sicuramente più redditizia (per noi italiani) dello starnazzare della Meloni,dei proclami a vuoto di Salvini,delle giravolte di Conte e Letta……beh lasciamo perdere Letta. Vedremo alla prossima tornata elettorale in che misura tutto ciò sara’ redditizio per Renzi.

E A CHI SOSTIENE CHE Comunque li stile è tornato quello del conte 2: NON VEDOVI.Draghi non sarà mai come Conte Casalino. Questi due vivevano per acchiappare i like e per la visibilità tipo gli sms sul telefonino dei giornalisti “il presidente sta uscendo per prendere il caffè” e all’uscita vedevi Conte circondato da una folla di giornalisti a favore di telecamere. Abbiamo bisogno di chi ci governi non di un influencer. Draghi dei sondaggi se ne frega altamente. Vivaddio. Dopo Renzi è il primo a prendere delle decisioni.



Renzi ……quello che con un misero 2% vi ha fatto correre con la lingua di fuori insieme ai vari Mastella la fascista Polverini il poveraccio Ciampolillo qello con l’unica colpa di trovarsi a passare di lì per caso e buttato nella mischia senza nessun riguardo….vi ha fatto correre come matti per poi decidere che era il momento di andare a casa a riposarvi un pò….adesso ha capito di quale Renzi stiamo parlando? capisco avere la memoria corta…..ma non ricordare certi momenti cruciali della “politica” …..Se penso che, invece di Draghi, avremmo potuto avere il farfugliante damerino Conte con al suo fianco, incredibile a dirsi, Roccocasalino, mi vengono i brividi.



Finalmente si torna alla Costituzione e alla Democrazia.Il Parlamento, che rappresenta il popolo, fa le leggi.

La Magistratura, composta da dipendenti pubblici vincitori di concorso, applichi la legge e persegua la giustizia. La giustizia, non scopi politici. Per fare politica occorre farsi eleggere..

PS:Dai commenti vedo che purtroppo gli italiani sono sempre più confusi e smemorati. A Draghi si può contestare tutto, tranne che di soldi non ci capisca. La riforma della giustizia italiana è una conditio sine qua non per avere i fondi del Next Gen. E Draghi ha preso un impegno personale che avrebbe fatto questa riforma per far ricevere il nostro PNRR alla UE. Altrimenti non l’avrebbero nemmeno guardato!

Detto questo, il punto sulla giustizia non è la prescrizione. È l’organico in seno alla magistratura spaventosamente sottodimensionato. E la digitalizzazione degli archivi e delle pratiche. Se pensiamo di affrontare il 21° secolo con degli azzeccagarbugli manzoniani stiamo, come al solito, delirando!

E così per la sanità, per la scuola, per la pubblica amministrazione, e così via.

In Italia è tutto obsoleto. A partire da una costituzione ottocentesca. E da una vergognosa mancanza di competenze a partire dai ministri. Perché i politici per difendere la loro ignoranza, quando vedono qualcuno di preparato cominciano a strillare come polli che vedono una volpe: attenzione, quello è un “tecnico”. In Italia quelli bravi sono stigmatizzati. Che tristezza…

“Sarà perché non ha l’assillo del consenso. Sarà perché il suo governo, dopo il default dei partiti di fronte a una straordinaria emergenza……”.Sarà questo…sarà quello…..sarà di qua….sarà di là….Sarà, ora, quello che a ciascuno pare.

Di sicuro NON sarà, ne è, la volontà di un parlamento che, per dire, si infervora ed “emenda” a raffica sula legge Zan e che farebbe di tutto per restare abbarbicato ai suoi lauti privilegi. Invece sarà importantissimo, e questo “sarà” si riferisce al futuro non ad ipotesi sul presente, che “l’assillo del consenso” si espliciti nei tempi, nei modi e nelle circostanze dovute.

Quando il manico ce l’hai…..ce l’hai. E Draghi ce l’ha…..al di là di ogni ragionevole dubbio. ultima modifica: da

