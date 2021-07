COSA DICEVA RENZI! SONO MORTI.PERO NON LO SANNO.LO CAPIRANNO TRA QUALCHE MESE.

Un italiano su due non ha fiducia nelle capacità politiche di Giuseppe Conte, nuovo leader del Movimento 5 Stelle dopo la pace andata in scena con Beppe Grillo. L’ex presidente del Consiglio fa breccia soltanto tra gli elettori grillini, che all’84,6% sono soddisfatti della ritrovata armonia tra Giuseppi e il fondatore del Movimento. I numeri arrivano dal sondaggio di Alessandra Ghisleri pubblicato su La Stampa, che evidenzia come l’elettorato nazionale sia scettico sulla possibilità che Conte rilanci i Cinquestelle grazie alle proprie abilità.

Il dissenso nei confronti del penultimo inquilino di Palazzo Chigi è maggiormente diffuso tra Lega e Fratelli d’Italia, con vette dell’80% di pensieri negativi. Più fiducia tra chi vota a sinistra, ma nell’Italia intera solo un cittadino su quattro riconosce il ruolo di “perturbatore” del governo Draghi a Conte. Non è un caso che il pensiero della sinistra e del Pd sia vicino a quello del M5S e a pagarne le conseguenze è lo stesso Partito Democratico: in una settimana il calo è dello 0,5%, con una fiducia che si attesta al 19,1%, al di sotto di FdI e Lega. Enrico Letta dovrà trovare nuove soluzioni per risollevare i dem.