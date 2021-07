STOP AL REDDITO DI CITTADINANZA A CHI NON HA DIRITTO.. STOP AL RDC AI PAZIENTI PSICHIATRICI AFFETTI DA GRAVE LUDOPATIA E RESIDENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI H24 CRAP A SPESE DEI CONTRIBUENTI. IN PIÙ IL PAZIENTE GODE DI 290€MENSILI DI PENSIONE DI INVALIDITÀ CIVILE.. ITALIA VIVA CON MATTEO RENZI METTANO FINE A QUESTA VERGOGNA, E L’IMPS METTA IN RETE I NOMI DEI FURBETTI SFATICATI AI QUALI VA CHIESTA LA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE OTTENUTE!!!!!!

Mi auguro che Draghi prenda visione del Reddito di cittadinanza e venga abolito, anche se ora incominciando ,o tentando, di farti terra bruciata attorno. Ma la forza e la capacità nel agire dimostrata in tutto il suo percorso professionale non mancano e aggiungiamo anche il supporto delle tante persone ragionevoli e competenti tipo Renzi e altre che ci sono in questo Grande Paese.

Mario Draghi, adesso concentrati sul reddito di cittadinanza e sui Navigator.

No! Non devi abolirlo, devi pretendere che chi lo percepisce, lo lavori…

anche se dovesse andare a pulire le nostre città, le nostre spiagge, le nostre cunette, oppure trasformalo in bonus lavoro da spendere in qualunque attività economica.

Non ti preoccupare, nessun partito potrà mai opporsi, nessun partito potrà dire che quello è un regalo pensato per non far nulla….

Pensa quanti furbetti verrebbero scoperti e quanti camorristi.. e mafiosi.

Pensa quanta dignità restituiresti a chi lo percepisce con diritto e pensa all’economia che riparte, alla giustizia sociale e alla gratitudine di quei pensionati che percepiscono la stessa cifra dopo tanti anni di lavoro.

Caro Mario, puoi trasformarlo, lasciando intatto l’acronimo, in Reddito delle Casalinghe, che avrebbero maggior titolo e premierebbe, questo sì, il loro duro lavoro, fosse anche solo per portare il caffè in camera da letto ai figli, ormai disabituati al lavoro…..E…. Se si dimettono i ministri 5 stelle, abbiamo fatto bingo! Solo tu puoi disinnescare le mine disseminate da questi incoscienti, continua con le controriforme e riprendi tutte quelle negate a Matteo Renzi, per noi è l’ultima occasione. Grazie! anche se. Sono sicuro che Draghi ci stia lavorando, per ridare dignità alla persona umana, per togliere quest’infamia che sta distruggendo le attività lavorative in Italia ,che non trovano manodopera perché gli scansafatiche, tra il reddito e qualche lavoruccio saltuario in nero, riescono a racimolare uno stipendio…,stando pacificamente in panciolle o oziando tranquillamente sulle spiagge o nei bar alla faccia nostra che li sovvenzioniamo! Moltissime piccole attività ,sono costrette a chiudere, non trovando manodopera!!E dobbiamo pagare pure i navigator, che se ne fregano altamente e ringraziano l’insipido Di Maio e gli stellati ,che da’ loro questa stupenda opportunità di vivere da nababbi…,come il “grande” inventore di questo obbrobrio e company !!Aiutiamo la gente in difficoltà a trovare un lavoro dignitoso, percependo un salario dignitoso….!!Via dalla politica Di Maio e il suo clan che pensano solo ad arraffare più soldi possibili, non facendo nulla di buono per l’Italia..,anzi distruggendo le piccole attività!!Questa gente deve scomparire dalla politica, stanno governando in modo INDEGNO…!!!!



Mario Draghi, adesso concentrati sul reddito di cittadinanza e sui Navigator. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo