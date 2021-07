Mattarella striglia le Camere: “Adesso basta”. Cosa è successo

Nel giorno del suo 80esimo compleanno, Sergio Mattarella ha ringraziato per gli auguri ma non ha lesinato un richiamo alla politica.

Nel giorno nel suo compleanno, Sergio Mattarella ha lanciato un monito al parlamento italiano, nonostante l’avvicinarsi del semestre bianco. Il presidente della Repubblica, infatti, ha firmato il dl Draghi ma ha anche aggiunto una chiara reprimenda alle due Camere, affinché questo non venga stravolto.

“ La consapevolezza della straordinarietà e della gravità del momento che il Paese sta attraversando per le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza pandemica, tutt’ora in corso, nonché della necessità di attuare speditamente il programma di investimenti e riforme concordato in sede europea non può affievolire il dovere di richiamare al rispetto delle norme della Costituzione “, ha scritto Sergio Mattarella in una missiva indirizzata a ai presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati, e al premier Mario Draghi.