MATTEO RENZI IN ONDA SULLA SETTE.

Mattarella, Renzi (IV): “Auguri Presidente! Grazie per il servizio reso al Paese”

“Auguri Presidente! Buon compleanno al Presidente Mattarella. Ottant’anni oggi! E grazie per il servizio reso al Paese in questi anni al Quirinale“. Lo ha scritto su Twitter Matteo Renzi, leader di Italia Viva, rivolgendo gli auguri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi compie 80 anni.

Covid: Renzi, ‘su green pass Salvini e Meloni in solitudine’

“Il green pass è lo strumento per salvare tutti, ecco la solitudine di Salvini e Meloni, anche con qualche pezzo di sindacato: hanno detto no al green pass”. Lo ha detto Matteo Renzi a In onda.

Governo: Renzi, ‘M5s non hanno i numeri per farlo cadere, ‘gna fanno’

“I 5 stelle non hanno i numeri per far cadere il governo. Oggi la Camera ha votato la fiducia al Dl semplificazioni, i 5 stelle presenti erano il 53%. Sono in sofferenza ma ‘gna fanno, prima di far cadere il governo si tagliano la mano”. “I 5 stelle soffrono e non hanno i numeri per far cadere il governo” DIO COME ROSICANO.

Matteo Renzi non risparmia un duro attacco al Movimento 5 Stelle, che ipotizzava le dimissioni di alcuni suoi ministri. Ospite da In Onda, programma condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio su La7, il leader di Italia Viva ha dichiarato: “Il Movimento 5 Stelle non ha i numeri per far cadere il governo. Basti pensare che oggi la Camera ha votato la fiducia al Dl semplificazioni, i 5 stelle presenti erano il 53%“. E ha aggiunto: “Loro sono in sofferenza ma ‘gna fanno, prima di far cadere il governo si tagliano la mano“. Renzi, ‘M5s si sgonfierà, Di Maio non si dimette nemmeno con le cannonate’ Sulla giustizia “i 5 stelle sono ambigui. Hanno detto che avrebbero cambiato la riforma Cartabia tornando a quella dello scienziato-Dj Bonafede e rischiano di non farlo perché c’è la fiducia”. Lo ha detto Matteo Renzi a In onda su La7.“I 5 stelle si sgonfieranno ulteriormente su questo. Se domani decidono di uscire dal governo sulla giustizia, dando corpo alle parole della Dadone, Di Maio si dimette? Non si dimette nemmeno con le cannonate. Hanno cambiato tre maggioranze e si dimettono, ma dai…”, ha aggiunto il leader di Iv.

MATTEO RENZI IN ONDA SULLA SETTE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo