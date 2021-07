SI “E’ imbarazzante”, così la Boschi azzanna Giorgia Meloni

Faccio una riflessione, sapete tutti che qualsiasi animale che vive con l’uomo è curato e vaccinato, tutti gli animali cosiddetti da cortile e che noi mangiamo sono vaccinati, pecore, maiali, mucche, vitelli insomma sono tutti vaccinati per essere sia cucinati che allevati che da compagnia. Mi domando perché se i vaccini sono rassicuranti per tantissimi aspetti per gli animali e di conseguenza rassicurano noi umani perché non dobbiamo fare questo vaccino per debellare il Covid 19 ? Abbiamo paura perché non sperimentato per anni? Forse è vero ma la paura la controlliamo con la conoscenza, leggete, formatevi ma per il bene di noi umani e anche per il mondo animale Vacciniamoci.