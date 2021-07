Draghi, tira giù dal castello l’ipercasta. È il momento buono, anzi è un momento magico!

Violante: “I no della magistratura aggravano la sua crisi” L’ex presidente della Camera : “La riforma Cartabia rovescia in positivo il rapporto fra Stato e cittadini”

“La riforma Cartabia è profondamente innovativa perché muta i rapporti tra cittadini e Stato, trasforma il giudice da contabile della sanzione in colui che può aiutare il condannato a ricostruire i rapporti con la società spezzati dal reato”. Luciano Violante, magistrato prima di entrare in politica per un lungo tragitto che dal Pci lo ha condotto fino al Pd, ha insegnato diritto e procedura penale all’università. E’ stato presidente di Montecitorio nel ’96 e ha fatto parte del comitato dei “saggi” di Napolitano per le riforme costituzionali. Oggi plaude alla riforma della giustizia e lancia un appello ai giudici: “Vedo un’ondata di no che rischia di aggravare la crisi di legittimazione della magistratura. Mi auguro che essa possa concorrere a costruire un processo penale nuovo, diventando protagonista e non antagonista di questo cambio radicale di mentalità e strategia”

Finalmente una analisi non di parte che mette in risalto il nuovo spirito della magistratura e dei magistrati. la riforma però per dare i suoi frutti nell’immediato necessita di grossi investimenti sia di personale che di strutture e infrastrutture pena la riuscita della riforma. Il potere si tutela. Questo è. Senza presunzione dico che quelle di Violante non sono frottole. Il magistrato deve garantire giustizia. Il recupero dei delinquenti tocca ad altre istituzioni. Questo paese ha bisogno di processi brevi e certezza della pena. Se pensiamo alla magistratura come una sorta di Chiesa, magistrati tipo parroci, che danno penitenze, dispensano perdoni e recuperi sociali in oratorio è quasi una barriera. La magistratura è terzo potere dello stato, potere indipendente dalla politica.

In pratica Violante dice che alcuni magistrati non ci stanno con la testa. E che la magistratura ha bisogno di una ripulita, all’interno di un nuovo impianto giudiziario. Ovviamente e’ impossibile non menzionare un’altra travagliata, il giustiziere ha scritto parole infami contro Cartabia. Infine, non è sorprendente che il damerino Contecasalino sia più giustizialista e manettaro di Salvinimeloni. A meno che poi gli convenga trasformarsi in garantista.E come dargli torto?!? Piagnucolano sulla improcedibilità e poi riescono a condannarne 1 su 10. Se lavorassero nel privato, sarebbero già in mezzo a una strada da tempo, ma purtroppo la meritocrazia è un concetto sconosciuto in Magistratura (Palamara docet).

Ritengo che il potere che hanno i magistrati sia un “pericolo” per la democrazia. Non rendono conto delle loro idee, azioni ed errori. Costano tanti soldi con tutta la pletora di “esperti” nominati anche per leggere il verbale di una multa e spesso servono solo a dare risalto a certe idee politiche minoritarie nel paese. Parlo dei sinistrati, sia chiaro. Per non parlare della setta di grullandia.Prima la Castelli vuole insegnare economia a Padoan poi la Dadone vole insegnare diritto costituzionale alla Cartabia. Domani vorranno insegnare a dire messa a Bergoglio. Arroganza e ignoranza senza limiti.

ultima modifica: da

