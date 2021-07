I due esponenti destroidi del degrado sociale, cavalcano unicamente l’onda del malessere del paese da biechi opportunisti. Nulla più.

La fumeria d’oppio di Salvini e Meloni sul vaccino ai giovani. Buono tutto: non c’è sciocchezza cui si neghi diritto di cittadinanza. Stamattina, in un’intervista al Corriere della Sera, a proposito del green pass e cioè dell’introduzione di qualcosa di somigliante più di un po’ all’obbligo vaccinale, Matteo Salvini ha ricordato “che in Italia per il Covid è morto un solo ragazzo sotto i venti anni”. Uno solo. A fine giugno la Società italiana pediatri ha prodotto uno studio condotto sui dati dell’Istituto superiore di sanità. Risultato: undici morti nella fascia d’età 0-9 anni, quindici morti nella fascia d’età 10-19 anni. Totale: ventisei morti. Non uno, ventisei. Tre giorni fa Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ha aggiornato il consuntivo: ventisette morti. Dall’inizio della pandemia, aggiunge Locatelli, i minori di vent’anni ricoverati per il virus sono stati oltre trecento. La fumeria d’oppio di Salvini e Meloni sul vaccino ai giovani. Non si può risolvere la questione obbligo vaccinale, come fa la destra, con falsità e autoribaltoni.A dire il vero sofismi, acrobatiche da circo equestre, veri e propri c1altronismi intellettuali non sono specifici della questione green pass, ma sono applicati metodicamente a 360 gradi da questa destra con l’unico scopo di sviare e confondere l’opinione pubblica. E’ la stessa strategia utlizzata dai repubblicani in america da almeno 30 anni. Neanche in questo sono originali. Chiarisco cosa significa destra ,pensiero,ideali ,proposte.

Chi procede a forza di slogan ,voltafaccia continui, di esibizioni pseudo religiose e sostanzilamente filo clericali,mancando di cultura,di pensiero non è e non incarna ne’ la destra storica italiana ne’ tantomeno un pensiero che travalichi rigidi schemi .

L’assoluta assenza di istanze sociali in un grave momento per l’economia e quindi per i lavoratori non è consono alla visione della “destra”

Ora: Il bene della Nazione difronte ad una pandemia è superiore al privato.

solo a chi ha le qualifiche professionali inerenti puo’ essere lasciata una proposta ,una soluzione,non a politici ignoranti in merito o a pseudo scienziati proposti ed imperanti nei media per soli ed esclusivi agganci partitici.

SEMPLIFICANDO IL TUTTO E! Il problema di una democrazia compiuta, quale è la nostra, è proprio questo: fare di una questione, tutto sommato semplice (quale è: sei libero di vaccinarti o meno, ma se non ti vaccini fai in modo di non coinvolgermi nella tua scelta), una disputa all’ultimo sangue, con contorno di schieramenti, di complotti, di teoremi e, qualche volta, di insulti.Il tutto con l’unico risultato di una perdita di tempo dalle dimensioni colossali!

E’ tutto il segno dei tempi e di come ci si adegua e conforma al “capopolo” di turno. Gran parte degli italiani sono così e volentieri portano il “cervello all’ammasso”, maggiormente per disinformazione ma anche spesso per comodità. Pensare stanca.

In tutta questa vicenda, dei “no vax” convinti o per partito preso, forse sarebbe il caso di sottolineare come anche un’altra campagna di obbligo e rispetto per l’altrui salute, è stata decisa e portata a termine: quella contro il fumo nei locali pubblici ed uffici.

Oggi non mi pare vi siano più proteste per avere impedito quello che a molti sembrava un diritto inalienabile.

Perché il punto è uno solo: il rispetto degli altri !

Visto che la libertà di non vaccinarsi è tuttora vigente e non ci sono “vopos” o altri “contractor” che rincorrono i passanti con le siringhe in mano.

Però, se questa del non vaccinarsi è la scelta convinta, allora si abbia il coraggio e la coerenza di accettare quello che sarà la conseguenza: non si entra nei locali pubblici al chiuso ! Punto ! E senza farla tanto lunga !

MA QUI! Si tratta delle “funzioni esecutive alte” che possono essere compromesse da un deficit cognitivo, o da un trauma cranico. In questi casi si perde la capacità di inibire la prima risposta che viene in mente. Esempio: se io ti dico “Quel tipo è fulminato”, il tuo cervello per un millesimo di secondo analizza l’ipotesi “elettrica”, ma poi capisce che intendevo il modo di dire. Un cervello compromesso invece accetta la prima ipotesi e pensa che il tizio in questione abbia preso una scarica di 220V. Questo implica il fatto di avere una rigidità cognitiva che non permette – in presenza di una strategia che non funziona – di provare ad applicarne un’altra.

Quando Salvini ha detto che era morto un solo bambino per Covid, a me è parso strano (ma avrebbe potuto essere vero) e sono andata a cercarmi i dati. Il no-vax ci crede in modo fideistico. Ora la domanda è: percentualmente parlando, quanti no-vax sono nati con questo deficit e quanti hanno preso un colpo in testa?

Fare della questione di obbligo vaccinale, diretto o indiretto, una questione di difesa delle libertà personali non é facile da capire. Io ho il diritto, questo sì, di sapere se il mio medico, il maestro dei miei figli, il mio droghiere o il mio vicino di tavolo al ristorante sono vaccinati o no e di trarne le mie conclusioni e di non accettarne la prossimità. La battaglia a difesa della libertà da parte di questi demagoghi di destra, tifosi di Orban e LePen, mi da’ un sincero voltastomaco. E se vogliamo parlare di numeri, facciamolo onestamente : di fronte a 26-27 decessi di giovani col Covid, ci sono 1-2 decessi per milione di vaccinati. De hoc satis. Ora il fatto che due personaggi come Salvini e Meloni per opportunismo politico cavalchino le perplessità sul vaccinare tutti i minori,non rende ridicoli i dubbi su questo argomento che sono stati espressi anche da importanti autorità mediche europee. Qesta e la dura critica all’ignobile strumentalizzazione di Salvini e Meloni ai fini del consenso. Ciò che mi ha turbato di più è come le vittime di questa tragedia alla fine diventino numeri, trascurando la loro sofferenza e dolore. Concludendo:E il problema è antico, quello di minoranze che vogliono imporre il loro modo di pensare e vivere.. Chi non vuole vaccinarsi può tranquillamente stare chiuso in casa, ma se pretendi diritti devi corrispondere doveri..

I due esponenti destroidi del degrado sociale, cavalcano unicamente l’onda del malessere del paese da biechi opportunisti. Nulla più. ultima modifica: da

