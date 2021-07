I neofascisti si travestono da “No green pass” e guidano la piazza di Roma contro il certificato vaccinale.

Nella primavera 2020 si erano soprannominati “mascherine tricolori” e manifestavano per chiedere lo stop alle restrizioni, durante il primo lockdown. Poi a ottobre del 2020 avevano guidato i disordini contro le nuove chiusure. Ora, i movimenti neofascisti romani si nascondono dietro la nuova battaglia contro il green pass e tornano a manovrare le proteste nella capitale contro le misure anti-Covid. Ufficialmente scendono in piazza come “cittadini liberi”, ma in realtà i simboli di Casapound e soprattutto di Forza Nuova sono ben visibili alla testa della manifestazione contro il certificato vaccinale che si è tenuta in piazza del Popolo. A gestire l’evento è Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova, che sottoposto a un provvedimento di sorveglianza speciale, teoricamente non potrebbe neppure essere in piazza. E se è vero che non certo tutti le circa 3mila persone scese in piazza sono etichettabili come “fascisti”, è altrettanto innegabile che a gestire la protesta sono stati gli uomini dell’estrema destra. Tra saluti romani e cori contro Draghi e Speranza, i manifestanti hanno ottenuto, dopo qualche attimo di tensione con la polizia, di sfilare fino ai pressi della sede rai di viale Mazzini.

Sembra copiato da un manifesto della Repubblica Sociale Italiana contro i partigiani:”Si atteggiano a guerrieri ma restano solo dei disertori: egoisti imboscati mentre gli altri combattono al fronte”. I free riders del vaccino, ovvero gli scrocconi di libertàSi atteggiano a guerrieri ma restano solo dei disertori: egoisti imboscati mentre gli altri combattono al fronte. Agghiacciante. Puro delirio fascista. Per fortuna prima o poi si andrà a votare e ci libereremo una volta per tutte di certi personaggi squallidi. Non c’e’ davvero limite all’idiozia e alla malafede.Trovo inqualificabile questo , siamo davvero al limite dell’idiozia La pubblicazione che alcuni stanno facendo, della stella Ebraica come protesta per la scelta del green pass per l’Emergenza sanitaria Covid, lo trovo un gesto DISGUSTOSO. Parliamo di Genocidio Nazista.Io ho parenti che son stati realmente perseguitati e deportati nei campi di concentramento, e mi sento profondamente schifata.Ma come vi permettete ? Svastiche e stelle di David, per i no vax il green pass è “dittatura sanitaria” I simboli del nazismo alle manifestazioni, ‘non vaccinati=ebrei’

