Ma che personcine questi del CDX.E apprezzerei negli elettori una presa di distanza. Che non vedo. AUGURI MILANO.

Luca Bernardo, la denuncia: “Il medico candidato col centrodestra a Milano gira armato in ospedale”. Lui: “Di notte, mai in corsia. Querelo”

Il consigliere regionale lombardo di + Europa – Radicali a Repubblica: “Non è un pettegolezzo: è una cosa nota nel mondo della pediatria milanese”. L’interessato prima smentisce poi, interpellato dai giornalisti, cambia versione: “Se la notte rimango in ospedale, visto che sono stato minacciato, mi è capitato di portarla”

PS: Io pensavo che il giuramento d’Ippocrate prevedesse altro, ma vedo che molti non sanno nemmeno cosa sia: “Giuro… di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale”. Quale migliore strumento, rispetto tale affermazione, possiamo trovare sul mercato? Ahhhh, caspita, dimenticavo il fucile, perché “quanto un uomo con il fucile incontra un uomo con la pistola, l’uomo con la pistola è morto”. Giusto? N.b.: se anziché farneticare contraddizioni e scuse, come una menzogna ASSOLUTA secondo la quale i “medici avrebbero tutti una pistola” (ma da quando? Dove? Pensa di vivere a Oklahoma City nell’800?), il dottor ERNESTO SPARALESTO avesse circostanziato BENE il motivo per il quale porta un’arma quando non va al tiro a segno, avrebbe fatto miglior figura. Tra l’altro non è per nulla semplice né scontato avere un permesso simile, sia chiaro- “SOLO chi è in possesso del porto d’armi per difesa personale può legittimamente uscire dalla propria abitazione armato. Questa tipologia di licenza, infatti, viene rilasciata dalla Prefettura a chi ha VALIDE MOTIVAZIONI PER TEMERE PER LA PROPRIA VITA, ad esempio imprenditori presi di mira dalla criminalità organizzata o gioiellieri che hanno subito frequenti rapine”. COSA c’entra un medico?

Spero che questo accada anche nelle scuole, un’isegnante e’ piu’ tutelato se ha una pistola col colpo in canna e magari la puo’ usare contro i ragazzi ribelli che non si adattano alle sue regole. Interessante vero? Vorrei che anche chi guida i bus o i tram, potessero portarsi un’arma, almeno chi non fa il biglietto sa a cosa va incontro, giusto no? Ma in chiesa no? Anche li bisognerebbe armare i preti, alle volte ci sono certe bisbetiche che al posto di seguire messa, si mettono a parlare ad alta voce, le potrebbe immediatamente aprire la via per il paradiso, non le pare? Se invece sono un buddista, sarei felice, perche’ sono sicuro della mia rinascita, sperando di non ritrovarmi con gente come lei accanto.

Ma che personcine questi del CDX.E apprezzerei negli elettori una presa di distanza. Che non vedo. AUGURI MILANO.

