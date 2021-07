I free riders del vaccino, ovvero gli scrocconi di libertàSi atteggiano a guerrieri ma restano solo dei disertori: egoisti imboscati mentre gli altri combattono al fronte. Agghiacciante. Puro delirio fascista. Per fortuna prima o poi si andrà a votare e ci libereremo una volta per tutte di certi personaggi squallidi

Voi potete fare quello che volete, c’è libertà anche se dite che siamo in dittatura. Detto ciò l’utilizzo del greenpass in locali e quant’altro è finalizzato esclusivamente ad aumentare il tasso di immunizzazione nella popolazione rispetto alla forma grave o morte. Non è finalizzato a non avere contagi, per cui i non vaccinati contagiati in tali posti andrebbero incontro rapidamente a forma grave e morte, e con numeri solo poco più bassi di quelli di ottobre scorso.Ma da quello che si evince qui la maggior richiesta di LIBERTA’ si concentra sul RISTORANTE….ma siamo in carestia x caso ? Francia o Spagna basta che se magna !!!!!!!Ma chi non si vaccina danneggia la comunità: se tutti facessero come questi scrocconi, le ospedalizzazioni in caso di ondata tornerebbero a crescere come nelle ondate precedenti, mandando ancora una volta il sistema sanitario in crisi e mettendo a rischio le cure per tutti, covid e non covid, e i poveri disgraziati che hanno i soliti problemi di salute più o meno gravi vedrebbero operazioni e ricoveri rimandati in là nel tempo a causa di questi scrocconi, ma cosa vuole che interessi loro questo, a loro basta andare in piazza a fare casino e riempirsi la bocca di slogan vuoti

Questa e la verità, mio caro NO VAX, la realtà (non la narrazione, che lascerei da parte) è che il nostro sistema immunitario può certo produrre naturalmente gli anticorpi anche per il Covid-19, e lo fa. Ma questo sistema immunitario non è uguale per tutti, e ci sono numerosi soggetti in cui non funziona così bene, oppure ha reazioni che si ritorcono contro lo stesso organismo, altrimenti non si spiegherebbero (oppure ce lo spieghi Lei), l’altissimo numero di ricoverati in terapia intensiva in questo anno e mezzo e i quasi 130.000 morti per questa causa (lo so, che c’erano altre concause, ma la morte è stata indotta dall’ulteriore attacco del virus che il vaccino avrebbe evitato o attenuato).

La semplificazione “o ti vaccini o muori” è appunto una semplificazione, necessaria per i semplici che non capirebbero la finezza del “se non ti vaccini potresti anche correre il rischio di morire”.Basarsi su questo per contestare mi pare davvero puerile.

E non vedo dove stia il problema di prendere una medicina in più per una volta nella vita.

Non è una questione opinabile: i vaccini, tutti i vaccini, rispondono ad esigenze non solo individuali, ma collettive. Il no vax può essere portatore di cariche virali capaci di contagiare anche i vaccinati, con conseguenze che spero non le siano ignote, quindi si corre il rischio che lo sforzo economico e organizzativo venga svilito. Perché non si va in Piazza per la cintura in auto o il casco in moto ? Lì la libertà individuale non è coinvolta? E perché non ci si va per le 10 (dieci) vaccinazioni obbligatorie previste dall l 119/2017?

Sembra copiato da un manifesto della Repubblica Sociale Italiana contro i partigiani:"Si atteggiano a guerrieri ma restono solo dei disertori: egoisti imboscati mentre gli altri combattono al fronte".

