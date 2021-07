QUELLI CHE CAPISCONO UN C…

E!Ancora non ho visto una condanna che lo metta dentro per 6 mesi o forse no ci sarà mai. Ma Intanto gli si potrebbe revocare la garanzia dallo Stato sul ricco finanziamento datoli dal amico Conte al suo inutile giornale!

GENTE !occorre capire o far capire che ci sono limiti alla libertà di manifestare il proprio pensiero, e Travaglio li travalica quotidianamente tutti, e non per fare informazione, ma per fare propaganda. questo è diventato: un mero agit-prop per i 5S. di ‘giornalista’ ormai non ha più nulla.Ma da buon populista ha infiammato la folla: e Travaglio sarà quel che sarà, ma gli scroscianti applausi dei presenti (evidentemente vedovi di Conte) non appaiono più meritevoli.