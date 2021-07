Che squallore le parole di Travaglio alla festa di Bersani e Speranza

Le parole volgari e oltretutto bugiarde pronunciate su un palco accanto ad un ministro che reagisce blandamente e a scoppio ritardato non possono essere liquidate come qualcosa di spregevole di un personaggio notoriamente spregevole. Questo che sta accadendo, e che accadrà ancora se non lo si ferma, costringe tutti noi ad una rivisitazione pensosa del passato, ad un sofferto ferma immagine per inchiodare appunto quel momento della nostra vita politica nel quale abbiamo capito cosa ci era successo e cosa stava accadendo. La presa di coscienza è stata un sobbalzo perché noi anche eravamo lì, il giovedì appesi ad Anno zero, aspettando l’intervento di Travaglio, noi che leggevamo la Repubblica, noi che votavamo Bersani, che ridevamo con Serra, a cui piaceva Conchita…. Eravamo colti, di sinistra, disprezzavamo Berlusconi e ci pareva che la magistratura facesse bene a non lasciarsi intimidire da un miliardario carico di quattrini e di donne.

Ma poi è arrivato Renzi e abbiamo capito che era quello il riformismo che volevamo. Ci è piaciuto quando spiegò che Berlusconi doveva essere fermato per via politica e non giudiziaria. Era quello il cambiamento che intendevamo. Ma in una notte abbiamo capito che come nei gialli l’assassino è un insospettabili, è uno di casa e non il maggiordomo. È per questo che ora stiamo cosi male. Adesso è tutto chiaro, noi li abbiamo stanati tutti, loro che ridono sguaiatamente, compreso Prodi, il presidente mancato. Ha fatto bene Renzi a scrivere Controcorrente; se ci si sente minacciati bisogna richiamare l’attenzione su di sé perché andare controcorrente è un azzardo, un rischio, un pericolo. Altri, quei 2 magistrati, avrebbero dovuto lasciare testimonianza. Renzi invece ha scritto ed è al sicuro.

Quello che noi possiamo fare è non farci prendere dalla stanchezza e continuare a spiegare perché Travaglio è comunque un’anomalia e quanto è pericoloso cadere nella rete del potere.

“Ho molta voglia di imparare. Vorrei imparare a suonare il pianoforte e a stirare” una frase delle ultime pagine di Controcorrente. Bellissima.

“Mario Draghi è un figlio di papà che non capisce un cazzo di sanità, di sociale di vaccini. Capisce di finanza”. Marco Travaglio non risparmia critiche pesanti al presidente del Consiglio e commette una grave gaffe, dal momento che Draghi ha perso a quindici anni, uno dopo l’altro, i genitori ed è stato cresciuto da una zia. Scivolone che scatena le repliche altrettanto dure e meritate di Italia Viva per le sue parole, pronunciate domenica sera a Bologna, alla festa nazionale di Articolo Uno.

Non so se sia più grave da parte di un giornalista definire figlio di papà un primo ministro rimasto orfano all’età di 15 anni o sostenere che lo stesso con i ruoli occupati non capisca un caxxo. Travaglio vergogna dell’Italia intera. Qualcuno deve opporsi a un pericoloso odiatore diffamatore pluricondannato. Ma chi deve pagare non è solo travaglio, ma pure chi lo invita. Sapendo che attirerà l’attenzione del pubblico e avrà più visibilità a causa della cattiveria BESTIALE che abita in questo essere.

Ora. Rispondo a Mentana che applaude a Speranza che IN RITARDO si DISSOCIA da TRAVAGLIO:

Eh no…caro Mentana ..tutti conosciamo le farneticazioni finanziate di Travaglio e le conoscono anche sia chi lo paga che chi lo invita. NON TI PUOI DISSOCIARE oltretutto dopo che UNA PLATEA DEL TUO PARTITO HA APPLAUDITO LA BOIATA INDECENTE.. Speranza si DEVE DIMETTERE .PERCHE! Questo è l’ennesimo atto di cannibalismo politico perpetrato da Travaglio nei confronti delle istituzioni. E’ un attacco alla Repubblica, che dovete pagare.

