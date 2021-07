“Marco Travaglio contro Mario Draghi. Il direttore del Fatto Quotidiano dal palco della festa di Articolo Uno a Bologna dice che gli esponenti del governo Conte sono stati “mandati via per i loro meriti e hanno messo al loro posto l’esatta antitesi, che è un figlio di papà, un curriculum ambulante, uno che visto che ha fatto bene il banchiere europeo ci hanno raccontato che quindi è competente anche in materia di sanità, di giustizia, di vaccini eccetera. Mentre, mi dispiace dirlo, non capisce un c… né di giustizia né di sociale né di sanità. Capisce di finanza ma non esiste l’onniscienza e non ha neanche l’umiltà, perché a furia di leggere che è competente su tutti i rami dello scibile umano si è convinto di essere competente su tutto e quindi non chiede consiglio”.

Mentre Travaglio che da 5-6 anni interviene a gamba tesa in ogni materia, in ogni discussione su ogni decisione qualsiasi cosa riguardi … INVECE LUI E’ ONNISCIENTE ED E’ STATO ELETTO DIRETTAMENTE DA DIO QUALE GIUDICE E SUPERVISORE DELL’UNIVERSO.

Devo andare a vedere sulla Treccani, alla voce “faccia come il culo” se, dopo l’elenco degli oligarchi del PD, è stato inserito anche Travaglio.

Perché Tararaglio RAGLIA contro DRAGHI!?

PERCHÉ Draghi ha sconquassato i suoi sogni, il suo sonno ed i suoi piani.

Vi ricordate quando Tararaglio in un video aveva sentenziato:

“Inutile continuare a volere Draghi alla Presidenza del Consiglio, chiedeteglielo così vi sentirete dire di NO e la smetterete di ROMPERE!

Renzi glielo ha chiesto e Draghi ha accettato!

Adesso capite perché tutto questo livore da parte di TARARAGLIO!? Dopo Renzi anche Draghi ha rottamato i SOGNI DELLA FECCIA UMANA!

Ma l’aspetto più grave e vergognoso è l’applauso che si è levato dalla platea di art.1, cioè un simile partito nato dalla mente diabolica e criminale di un soggetto che, dopo il brindisi per la vittoria del no la sera del 4/12/2016, voleva finire il “lavoro” con l’omicidio politico del suo odiato antagonista nel pd. Infatti, nel febbraio del 2017 nacque, grazie ad una delle tante scissioni a sinistra (non si è mai saputo, nel corso di tutti questi decenni – da Palazzo Barberini nel 1947 in poi – chi siano state le menti e gli “organizzatori” di scissioni che hanno sempre favorito gli avversari politici) , nacque, dicevo, questo partito denominato enfaticamente Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista (non si sa bene da quale lato…) con lo scopo evidente di indebolire il pd ancora guidato da Renzi nelle successive elezioni politiche. I promotori di questa “nuova” formazione politica? I soliti noti, baffino, benzinaio, speranza, errani, tal d’attore, epifani (purtroppo) più qualche vecchia gloria di rincalzo, visco, zanonato, rossi ecc. Resta comunque il fatto, gravissimo, che si tratta di ex esponenti del pd e quindi i presenti alla “festa” del partito a Bologna sono tutti elettori di sinistra. Una sinistra totalmente grillizzata che si esalta quando un cafone, ignorante e volgare (come ai tempi dei vaffa day) insulta e offende … Ma non vi vergognate di esistere, voi neo grillini ??È il caso di dire che uno è peggio dell’altro.

