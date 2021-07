Il Green Pass per lavorare e il nuovo potere contrattuale dei remote worker

DOSSIER CALDI

Turbolenze in vista Dopo l’ok di Bruxelles per la nuova compagnia Ita, scatta il confronto con i sindacati sugli esuberi di Alitalia. Il ministro Giovannini ha detto che la convocazione ci sarà, probabilmente già questa settimana. Ita riceverà dal governo non 3 miliardi, come previsto dal governo Conte, ma «solo» 1 miliardo e 350 milioni, come previsto negli accordi con l’Ue. Previsti 81 aerei di nuova generazione per una commessa da 5,3 miliardi. Mercoledì, intanto, è prevista audizione del sottosegretario Durigon in commissione Trasporti alla Camera.

Patto d’acciaio L’assemblea degli azionisti di Acciaierie d’Italia ha dato il via libera al bilancio 2020 e alla governance della società con Franco Bernabè presidente. Il Tar del Lazio invece ha respinto il ricorso della società e non ha sospeso il decreto del ministro Cingolani sulla batteria 12 della cokeria dell’ex Ilva, ma ha dato più tempo per lo stop, che dovrà avvenire entro il 31 agosto.