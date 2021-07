MADAMINA, IL CATALOGO E’ QUESTO

Questa mattina, 27 luglio, su un totale di 53,3 milioni di vaccinabili dai 12 anni in poi, ne erano stati vaccinati 35,3 milioni. 30,3 milioni hanno completato il ciclo, altri sono in attesa della seconda dose.

Si tratta del 66% di italiani che sono già in possesso del Green pass. Ed è presumibile che entro il primo fine settimana di agosto, quando scatterà il grosso del periodo di ferie, considerata la ripresa delle prenotazioni, che comunque non sono mai scese sotto i 500mila vaccinati giornalieri, i possessori di Green pass saliranno di almeno altri 6 milioni. Vale a dire il 77% con e il 23% senza.

L’obbiettivo del completamento della vaccinazione per l’80% dei vaccinabili entro settembre potrebbe essere raggiunto in anticipo entro agosto.

Vale a dire che alla ripresa di tutte le attività a pieno regime mancherebbero all’appello una decina di milioni di persone, una parte delle quali, più esposte al rischio di infezione per loro e di contagio per gli altri, pretenderebbe di poter circolare allo stesso modo dei vaccinati oppure, in caso di ripresa autunnale della pandemia, di costringerli a condividere chiusure a tappeto e limitazioni come se la campagna vaccinale fosse stata inutile. Tesi che infatti sostengono.

Che una parte della società sia malata di ignoranza e superstizione è una constatazione precedente alla pandemia. E non meraviglia più di tanto che la destra nazional sovranista voglia assumerne la rappresentanza politica che, basta vedere il target, già hanno in larga misura. Tutto sommato un gioco a somma più o meno zero. I cialtroni coi cialtroni e amen.

Meravigliano invece i silenzi o le ambiguità di una parte importante dei rappresentanti del mondo economico e sociale, sempre pronti a chiedere ascolto e concertazione al governo ma che, a differenza di Confindustria, non prendono posizione o cincischiano con le parole sul Green pass.

La Costituzione e la legge impongono l’obbligo al datore di lavoro di tutelare la salute dei propri dipendenti che operano nelle sue strutture. Ci sono voluti anni di battaglie per affermare questo diritto, ancora in parte disatteso. Essere vaccinato per chi si reca al lavoro non significa solo ridurre di oltre il 90% la possibilità di ammalarsi e/o di contagiare i compagni di lavoro, ma anche quella di evitare chiusure, casse integrazioni e tutto quello che impedisce un esercizio dignitoso del diritto al lavoro e alla vita che ne consegue.

Certificare il proprio stato di vaccinato col Green pass è un diritto prima che un dovere, il diritto di affermare la propria libertà di movimento, di lavoro, di vita senza rischio per sé e per gli altri.

Impedire la “libertà” di ammalarsi e contagiare i compagni di lavoro è un dovere sociale, di massimo rispetto per la salute e la vita dei propri dipendenti, prima ancora che un atto di responsabilità nei confronti della ripresa economica.

L’economia si salva salvando prima di tutto le persone, non esponendole al rischio di contagio da parte di una netta minoranza che pretende di decidere sulla salute degli altri. Che stiano a casa!

Umberto Mosso

