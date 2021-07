Cdm sospeso, ipotesi astensione M5s: Pd al bivio, può saltare tutto.MA NE MOMENTO CHE LO POSTO. MI AVVISANO CHE LA SETTA HA CALATO LE BRAGHE.

Come volevasi dimostrare Conte vuole la crisi prima del semestre bianco. In realtà, secondo me, non ha alcun interesse per l’Italia e per i fondi europei. Un comportamento vergognoso!!! La peggior faccia di culo che c’è in politica (se si può dire politico) E tutto perché Conte non è un politico?…è uno che hanno incontrato per strada e lo hanno utilizzato a fare il prestanome e…si è visto e si vede. Povero Conte, ti avevano fatto credere di essere uno statista, sei semplicemente un piccolo uomo grillino inutile!!!!

Un avvocato che difende un sistema giudiziario che non funziona e sottoposto al controllo di una magistratura corrotta, la prova provata che Conte si è piegato alla logica del potere per il potere come la vecchia DC, altro che movimento della democrazia diretta. E poi l’incosciente provocatore di crisi era Renzi? Solo che Renzi aveva nella manica l’asso di Draghi, Conte, novello Rottamato re nella manica ha solo se stesso! C’era ancora bisogno di una prova ulteriore della inaffidabilità totale dei grillini, con i quali non è possibile stipulare nessun accordo?!? Sveglia PD! Ma dove volete andare con questi ignoranti e incompetenti mangia stipendi a ufa .Ma che vadano all’opposizione. Sono il maggior partito in parlamento perché nel 2018 gli italiani hanno bevuto le loro cazzate. Adesso sono più che dimezzati e scompariranno. E PURE TE CARO PD SEI AL BIVIO MORIRE O CERCARE DI SOPRAVIVERE,DIPENDE SOLO DATE. FATTI UN ELETRO SOC FORSE TI SVEGLI. E voi !Cittadini meditate meditate quando si va al voto non vi dimenticate di votare per GRULLANDIA che vi hanno comprato con il reddito di cittadinanza senza lavoro tranne quello nero alla pensione non ci arriverete mai e restate senza futuro e un presente da mendicanti. AUGURI ITALIA.

Cdm sospeso, ipotesi astensione M5s: Pd al bivio, può saltare tutto

Caos in Consiglio dei ministri: tra ritardi e riunioni che di fatto hanno dato vita ad un governo ombra M5s presieduto da Giuseppe Conte, adesso la riunione è stata sospesa. E’ il segno che il compromesso sulla riforma della Giustizia non è stato ancora trovato.

Come spesso avviene in questi casi, la situazione è fluida: è possibile che un punto di incontro possa essere raggiunto nei prossimi minuti. Ma attualmente la situazione è la seguente: non c’è accordo e il MoVimento sta pensando di astenersi. Sarebbe il preludio ad un mancato voto di fiducia la prossima settimana, quando il provvedimento verrà portato in ogni caso il Parlamento.

Al di là delle questioni tecniche – chi scrive non è un giurista – il tema centrale diventa adesso politico. Sfilarsi su un dossier delicato come la giustizia vuol dire sfilarsi anche dalla maggioranza di governo. Ciò significherebbe un problema in particolare per Enrico Letta: lui è stato tra coloro che hanno garantito rispetto alla serietà di Conte e all’affidabilità del MoVimento 5 Stelle. Ma certo il segretario del Pd non potrebbe seguire Conte togliendo la fiducia a Draghi.

Un mancato appoggio M5s all’esecutivo, dunque, metterebbe ad alto rischio naufragio anche le intese alle prossime amministrative tra Pd e M5s. Sono minuti importanti: può realmente saltare tutto.

PS: SCUSATE MA SEMBRA D’ESSERE SU SCHERZI A PARTE CON QUESTA GENTE DI GRULLANDIA. MI GIUNGE LA NOTIZIA CHE GRULLANDIA A CALATO LE BRAGHE E LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E PASSATA.BELLA NOTIZIA! MA CHE FIGURA DI MERDA DA PARTE DI GRULLANDIA. COMUNQUE POPOLO ITALIANO DIAMO ANCORA FIDUCIA A QUESTI SCAPPATI DI CASA . VOGLIO VEDERE CHI HA ANCORA CORAGGIO DI VOTARE QUESTE MERDE.

GRAZIE RENZI PER AVERCI DATO DRAGHI. CON LORO IL FUTURO ITALICO E ROSEO.RICORDATEVELO DENIGRATORI E BUFALARI COGLIONI.

Cdm sospeso, ipotesi astensione M5s: Pd al bivio, può saltare tutto.

