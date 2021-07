Il consiglio dei ministri è stato sospeso poco dopo l’arrivo dei ministri del M5s. La seduta era infatti iniziata senza di loro, impegnati in una riunione con il leader in pectore dei 5 stelle Giuseppe Conte. Il nodo è quello della riforma del processo penale su cui ancora non ci sarebbe una intesa.

L’obiettivo del premier Mario Draghi, spiegano fonti di governo, sarebbe quello di chiudere a stretto giro la trattativa per portare il documento domani in Aula alla Camera e poi arrivare a una rapida approvazione, anche con la fiducia.

MI SCAPPA DA RIDERE! Dopo aver disturbato strillando i bimbi di Conte faranno i bravi mangiando la pappa della Cartabia con uno zuccherino per prendere la paghetta fino alla fine,

Avevano già votato la riforma in cdm. Adesso cambiano due virgole, e un paio di virgolette.

Poi passa salvo intese (ah ah ah ah ) con la promessa di mdifica alla camera, ma siccome c’è la fiducia, lo prenderete nel sottocoda. Come sempre (No Tav, No Tap ecc ecc) I bimbi fanno i capricci.

Conte, il tutore, deve dimostrare che ce l’ha duro ( reminiscenze del governo con la Lega).Alla fine, arriverà qualcosa dall’alto e si rimetteranno in riga. Per premio, Cartabia manderà a ciascuno un vasetto di marmellata con il pistacchio di Bronte.

M5s (s come str) resiste .Ma resiste a cosa? Alla poltrona. Draghi li mandi a quel paese dove loro dicevano all’inizio e vedrà come caleranno le braghe



La riforma della giustizia segna la capacità o meno del governo (che – è bene ricordarlo – esprime al momento il più alto livello di autorevolezza e di rappresentatività) di iniziare e poi portare avanti il coacervo di riforme necessarie per andare avanti, accumulatesi in decenni di inadeguatezza.

Perciò la eventuale incapacità delle forze politiche di sciogliere il nodo segnerebbe inequivocabilmente in negativo la possibilità di proseguire nel percorso, e non potrebbe che indurre a prenderne atto.

Meglio un passaggio elettorale immediato che, per quanto traumatico, metterebbe, forse in maniera risolutiva, il popolo di fronte alle sue responsabilità.