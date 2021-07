Io sono contro i no vax in piazza: “Segnale devastante” In piazza del Popolo la raccolta firme per le querele contro i virologi Capua, Burioni, Bassetti. Presenti i parlamentari del Carroccio Pillon, Borghi, Bagnai con Sgarbi e l’attore Montesano. Applausi per il dottor De Donno. Annullate le proteste a Napoli e Genova

Salvini sta con tutti, con chiunque gli porti un voto. Sta col nazifascista sceso in piazza per manifestare, sta con lo sceriffo in strada con la pistola col colpo in canna, sta con il governo Draghi, sta con chi è contro il governo Draghi, sta con chi evade le tasse, sta con il cattolico contro la legge Zan ecc ecc. Salvini costa poco: con un voto ci si può comprare la sua solidarietà

La destra sobilla il popolo per pura speculazione politica. Ci ricordiamo tutti del caso Di Bella. E Sgarbi non perde occasione per far parlare di se.

Il Covid uccide. Chiedetelo alla famiglie di coloro che son morti. SIETE. La crème dell’indecenza. Addirittura il parallelo tra la discriminazione degli ebrei e quella dei non vaccinati……Non hanno solo idee , come dire, “diverse”. Per me sono proprio delinquenti, e della peggiore specie. La polizia avrebbe dovuto intervenire. Spero che lo faccia la magistratura. Perché: Questa cosa che la polizia non interviene neanche quando le manifestazioni non sono autorizzate non va per niente bene, ok sono quattro sciacalli ma io non mi sento protetto ,da questi delinquenti novax

Qui ci vuole la magistratura. Queste adunate sono un insulto ai 128.000 morti pianti dagli italiani. Lo Stato si accolla poi un costo di 1400 euro al giorno nelle terapie intensive piu i costi degli altri reparti. C’è gente malata costretta in ospedale per settimane se non mesi. C’è ne è abbastanza direi perché prefetti e operatori delle Forze dell’ordine si diano da fare, o C’è ADESIONE strisciante fra le divise? Si sente parlare di manifestazioni non autorizzate e aggressioni preordinate sul web contro chi fa il suo lavoro come il prof. Bassetti.

QUALTA IGNORANZA TRA QUESTA GENTE, MA IL BELLO E CHE GLI LASCIANO FARE!” Leghisti in piazza contro il green pass, malumori nel Carroccio. Fedriga: “Non è la mia manifestazione”. Molinari: “Un errore”. Le capriole dei legisti che hanno preso parte alla fiaccolata.”. Ieri mattina, salvini: “la riforma della cartabia non si tocca va bene così com’é.”. Ieri pomeriggio, salvini: ” niente improcedibilità per reati di mafia, droga e stupro.”. C’è un ” pò tanta” confusione da quelle parti. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo