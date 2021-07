Quattro gatti in piazza, un fallimento che dovrebbe far riflettere la Lega e tutti coloro che vi hanno partecipato .

Vaffa a Draghi e Burioni. E i leghisti infiammano la piazza no vax romana.Siri, Sgarbi, Bagnai, Borghi, Pillon, Rinaldi: nutrita la pattuglia populista a piazza del Popolo

Al solito: tanto rumore per nulla. Passi l’idiozia di chi non sa distinguere fra il fake ed il certo ma per quei Politici, che altrimenti poco avrebbero da dire, diventa importante urlare costantemente fuori dal coro altrimenti sarebbero intellettualmente invisibili. Ed allora cosa c’è di meglio di una delirante piazza negazionista quando per tutte le teste pensanti appare ben chiara la realtà delle cose.

Sgarbi. Bagnai. Borghi. Pillon. Bastano ( e avanzano ) questi nomi per capire che razza di gente c’era in quella piazza…. Mezza vuota…Lega di lotta e di governo, di giorno Salvini si rammarica con Draghi, la sera manda i suoi a fargli urlare vaffa Draghi. Per fortuna che doveva essere solo Conte e il problema grande come una casa dell’improcedibilità nella riforma Cartabia a essere una grana per Draghi.

Voi non aspettate che questo per urlare ancora più forte contro la lesa libertà, non avete senso civico e rispetto per chi ci é morto e per chi lavora come un dannato negli ospedali a ritmi infernali

E ormai mancano pochi giorni al semestre bianco, #MarioStaiSereno.

Fuori dall’ Ue, fuori dall’ euro , fuori dalle regole sanitarie per finire dentro il Covid-19? Per fortuna loro la stragrande maggioranza del Paese anche di chi vota Lega è per il pass. Ci si potrà chiudere in un ristorante senza timori: questa è libertà!

Ma mi imbarazzano anche più i silenzi rumorosi dei nullafacenti e della sinistra che si rifugia sempre e solo nel politically correct. Ora li troverà tutti a soleggiarsi presso il buon ritiro di Capalbio, con soggiorno al B&B della ricciolona Cirinnà !

Chi è stupido è stupido, chi è intelligente è intelligente, chi è ammalato è ammalato, chi è sano è sano. La profondità di questa tautologia è abissale. Qualunque mente parlando. Quando un no vax contagia qualcuno ne limita “fortemente” la libertà fino a farlo morire … Mi pare possa bastare , no vax “sano” fino a prova contraria. Le do una notizia: chi contrae il covid e magari ci lascia anche le penne prima era sano. Un’altra notizia: i 4 Mln di morti nel mondo hanno contratto il covid dal 2019 in poi, prima erano “sani”. Ultima notizia: i “sani” non vaccinati che poi finiscono all’ospedale con il Covid chiedono di essere vaccinati quando é troppo tardi. Auguri no vax sano.

Il problema é che una malattia del genere non é come un cancro da fumatore una cirrosi da alcoizzato o una overdose di un drogato, qui’ ci si prende il malanno e lo si ridistribuisce e se poi si ha la fortuna di scamparla allora si fa marcia indietro e tutta questa sboroneria si ricaccia dove é giusto che debba stare

Quattro gatti in piazza, un fallimento che dovrebbe far riflettere la Lega e tutti coloro che vi hanno partecipato . ultima modifica: da

