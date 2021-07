Capisco lo sfogo dell’infermiere e non condivido che si sia preso un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. E’ umano che chi lavora per la salute altrui, debba sentirsi frustrato dai NoVax.

Infermiere si sfoga contro i No Vax, e subisce una azione disciplinare. Sono seguite repliche con insulti e minacce. L’Ausl, dopo aver fatto rimuovere il post, ha avviato un procedimento.

Uno sfogo su Facebook contro i no vax e le proteste per il green pass hanno portato a un procedimento disciplinare per un infermiere a Bologna. Lo riporta il Resto del Carlino: “Lei non si preoccupi – ha scritto sul social l’infermiere rispondendo a una donna – che quando apriremo la terapia intensiva Covid con tutti i disagiati ‘No Vax’ (e purtroppo qualche persona innocente che per seri motivi non poteva vaccinarsi) io sarò lì a mettervi le sonde necessarie alla vostra sopravvivenza (…) Lo farò in modo professionale come sempre, ma forse con un pizzico di sottile piacere in più. Questo perché so che è comunque una vostra scelta libera e consapevole. Questo allevierà il mio carico emotivo e saremo tutti più felici”.

Sono seguite repliche con insulti e minacce. L’Ausl, dopo aver fatto rimuovere il post, ha avviato un procedimento. “Il vero nemico è il Covid, non il vaccino”.

Aspettiamo procedimenti disciplinari anche per i no vax che fanno affermazioni offensive su FB e che senza mascherine né distanziamento assediano le piazze e le case di assessori.Ha semplicemente detto una scomoda verità, e vorrei proprio vedere chi lo giudica sui social messo al posto dell’infermiere. Un culo infernale nell’ultimo anno e mezzo, turni massacranti e il rischio costante, per poi vedere dei fuori di testa urlare in piazza tutta la loro ignoranza che pretendono di definire “libertà”.

È solo stato sincero, e non ipocrita. Un anno fa li chiamavamo eroi, adesso li sanzioniamo. Però a sputare sangue nei reparti c’erano e ci sono loro e ora li puniamo perché si permetto do dire la sacro santa verità ! Perché punirli? Queste persone da un anno e mezzo fanno sacrifici enormi, turni massacranti, sopportano un carico emotivo enorme.

Non hanno detto che non curerà i no vax.. Ma, in buona sostanza, che se dovrà intubarne uno, penserà “Te la sei cercata”, che è un po’ quelli che molti pensano, non siamo ipocriti.

IO VI DICO! dico solo che è dura avere a che fare dopo 18 mesi con gente che blatera di persecuzioni e va in giro con la Stella dei campi di sterminio.

A me è morta una cara collega. Da eroi a untori, poi ogni tanto la pazienza si perde, tutto ha un limite. Ma in fondo scusate, cos’ha detto di male? Ha detto che li curerà e che il piacere sarà dovuto al loro disadattamento mentale; la prima delle due cose è il semplice esercizio della professione medica, il secondo è un dato di fatto. Cosa ci sarebbe da sanzionare? Io non! Capisco l’azione disciplinare. Ma capirei dei provvedimenti, e anche seri, vanno presi nei confronti di chi non fa il vaccino e si presenta in ospedale per essere curato dal Covid. Non è giusto mettere in pericolo il personale medico e paramedico per l’incoscienza di miserabili.

Chi non lavora in ambito ospedaliero non ha la minima percezione di quanto sia successo. Non ci hanno “fatto fare un giro” nelle intensive ma con un po’ di umanità dovremmo capire che tipo di tensione siano sottoposti. Perdere un paziente è sempre e comunque devastante! Quando fermi le macchine ti viene un tuffo al cuore, anche dopo anni di onorato servizio. Quando li vedi lamentarsi dai dolori, imboccare quel tunnel di non ritorno, doverli girare in continuazione per vedere dai loro occhi che riescono a stare un pochino meglio….. capisco le parole di questo infermiere. Posso non condividerle ma questi no vax no le capisco. Sono lì a salvarci. Ma se il paziente coglione è il primo a non volerlo fare…. Beh… mettiamoci nei suoi panni. Umanamente. Riconosco che avrebbe potuto astenersi ma voglio comunque manifestare tutta la mia solidarietà a questo infermiere che, sono certo, svolge e svolgerà il suo lavoro in modo del tutto professionale.

IO VI DICO! dico solo che è dura avere a che fare con questi coglioni no vax.In tutti gli ambiti della vita comune. Verso tale ignoranza servono regole ben precise e severe..e poi toccarli nel portafoglio, perché se il tocchi anche il più gnucco ingnorantone capisce.

Capisco lo sfogo dell’infermiere e non condivido che si sia preso un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. E’ umano che chi lavora per la salute altrui, debba sentirsi frustrato dai NoVax. ultima modifica: da

