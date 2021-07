Finalmente la Riforma Bonafede va in soffitta e il giustizialismo che ha caratterizzato i governi Conte è un lontano ricordo.

Sembrava che non attendessero altro. Appena è stato raggiunto l’accordo sulla riforma Cartabia con gli importanti correttivi voluti da DRAGHI&CARTABIA, alcuni leader hanno usato il loro tempo per criticare la riforma Bonafede. “La riforma Bonafede finisce nel dimenticatoio e questa è una grande notizia per la Giustizia italiana e per i cittadini. Dopo mille giravolte i grillini smentiscono se stessi e il loro giustizialismo”. ha detto Carlo Calenda. “Da oggi possiamo dirlo, la riforma Bonafede non esiste più e questo è un passo avanti per l’Italia”, ha dichiarato Matteo Renzi. “La riforma del processo penale approvata nonostante le minacce dei grillini è un primo passo”, ha commentato Matteo Salvini. “Nonostante i tentativi di Conte, perpetrati fino all’ultimo minuto, per bloccare la riforma, anche delegittimando i suoi stessi ministri, oggi il giustizialismo di Bonafede e dei 5 Stelle é stato finalmente archiviato e si torna al rispetto delle garanzie costituzionali. É un passo nella giusta direzione. Non è una riforma perfetta, ma torna la prescrizione, abolita dall’ex ministro Bonafede, e cambiano importanti fasi del processo penale, a riprova che i tentativi di stravolgere la Riforma Cartabia non hanno avuto successo e Lega e M5S hanno avuto i contentini utili a non perdere la faccia. É un buon giorno non solo per noi di Italia Viva, ma per tutte le cittadine e i cittadini che possono vivere in uno Stato di diritto. Mai più processi infiniti, mai più imputati a vita, ma soprattutto mai più vittime in attesa di un colpevole.” Lucia Annibali.

MA IL FATTO IMPORTANTE E CHE Finalmente la Riforma Bonafede va in soffitta e il giustizialismo che ha caratterizzato i governi Conte è un lontano ricordo. Oggi le garanzie e la Costituzione tornano al centro del processo penale. Si .Nonostante i maldestri tentativi di ostruzionismo dei ministri 5S, trovato accordo unanime in Cdm sulla #RiformaCartabia. Un sentito ringraziamento alla ministra e al Premier Draghi per il prezioso lavoro svolto. Archiviamo l’era Bonafede e voltiamo pagina. Pronti al voto in Aula.

La sai l’ultima.Finalmente la Riforma Bonafede va in soffitta e il giustizialismo che ha caratterizzato i governi Conte è un lontano ricordo. Ma da Salvini alla setta M5S, quante balle sulla legge Bonafede ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo