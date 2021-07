Le pagliacciate dei 5s, poi finisce sempre che calano le braghe. Esseri inutili al governo, arrivati con un vaffa .

“Nonostante i tentativi di Conte, perpetrati fino all’ultimo minuto, per bloccare la riforma,

anche delegittimando i suoi stessi ministri, oggi il giustizialismo di Bonafede e dei 5 Stelle é stato finalmente archiviato e si torna al rispetto delle garanzie costituzionali. É un passo nella giusta direzione.

Non è una riforma perfetta, ma torna la prescrizione, abolita dall’ex ministro Bonafede, e cambiano importanti fasi del processo penale, a riprova che i tentativi di stravolgere la Riforma Cartabia non hanno avuto successo e Lega e M5S hanno avuto i contentini utili a non perdere la faccia.

É un buon giorno non solo per noi di Italia Viva, ma per tutte le cittadine e i cittadini che possono vivere in uno Stato di diritto. Mai più processi infiniti, mai più imputati a vita, ma soprattutto mai più vittime in attesa di un colpevole.”

Se METTETE al GOVERNO quelli del “uno vale uno” è cosa naturale che si siano fatte. Queste riforme Per nostra fortuna ora c’è Draghi. E per questo va ringraziato Renzi.

Quando fu approvata la riforma Bonafede, un cittadino (anche se alla fine completamente innocente) poteva rimanere imputato a vita, con costi economici, familiari e psicologici conseguenti. Ora – con l’accordo di tutti- non più. A me basta questo. Comunque! Il M5S rappresenta la più grande truffa politica italiana di tutti i tempi un bluff politico devastante in tutti i sensi solo si spera che spariscano del tutto al più presto politicamente parlando altro che balle.



