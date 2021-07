Su Siena, sui risentimenti, sulla capacità di alzare lo sguardo dal campo di gioco contro ogni velleitarismo.

Faccio politica da tanti anni ormai. E se c’è una cosa che ho imparato è di tenere sempre la testa alta sull’intero campo di gioco evitando di guardare solo il pallone. E questa lezione mi aiuta quando leggo i comprensibili sfoghi di tanti attivisti di Italia Viva che non condividono la scelta di appoggiare Letta a Siena. Anche a me la prima cosa che è venuta istintiva è stata quella di guardare la palla e farsi guidare dal risentimento. Poi ho alzato lo sguardo, ho provato a contemperare istinto e ragione ed ho capito che quella era “politicamente” la scelta giusta da fare.

Non abbiamo fondato Italia Viva per vivere nel risentimento e nel velleitarismo (quel velleitarismo che ad esempio ci ha portato in Puglia ad un risultato deludente malgrado l’impegno e la passione di un fantastico Ivan Scalfarotto e di una meravigliosa Teresa Bellanova).

Renzi per ben due volte ci ha dimostrato cosa vuol dire fare Politica. Quando ha mandato a casa Salvini nel 2019 e qualche mese fa quando ha mandato a casa Conte favorendo l’ascesa di Draghi.

Ed entrambe le volte ci sono stati musi lunghi ed incomprensioni. Ed all’inizio in tanti non capirono.

Se Matteo non fosse andato davvero controcorrente e non avesse abbracciato con lo sguardo l’intero campo di gioco si sarebbe dovuto, la prima volta, fermare per coerenza a quel “senza di me” che in tanti abbiamo urlato. Farlo avrebbe significato soltanto guardare la palla e non capire che nel grande campo della Politica stavamo correndo il rischio di affidare i pieni poteri attraverso le elezioni ad un individuo che all’epoca metteva paura con la sua aggressività verbale ed i suoi legami con la Russia putiniana (oggi ammansito dai suoi elettori del nord che hanno scommesso su Draghi e sulla riuscita dell’azione di governo).

E la seconda volta non avrebbe dovuto neanche iniziare la partita di fronte alla grande popolarità di Conte, alle accuse prevedibili di far cadere un Governo in piena pandemia ed alla offensiva (glielo rivelò Franceschini in una drammatica telefonata) che avrebbe provato a distruggerlo personalmente. Ma guardando l’intero campo di gioco a Matteo fu chiaro che si stava andando a sbattere e che bisognava provare il tutto per tutto per raddrizzare la barca e da lì quello che è stato un capolavoro politico che tutti, anche se a mezzabocca, gli riconoscono.

Su Siena penso abbia ragione Stefano Scaramelli, Consigliere regionale toscano e renziano doc sin da quando era Sindaco di Chiusi che ha così argomentato: “Una mia o nostra candidatura alternativa all’attuale segretario del Partito Democratico avrebbe distrutto ogni prospettiva di riformismo in Italia e spalancato le porte alla destra. Io sono uomo di sinistra, riformista e antifascista da sempre. Una frattura cosi profonda nel centrosinistra italiano avrebbe spinto definitivamente i dem nelle mani di Conte e dei pentastellati, mettendo a rischio non tanto, ma anche, la riforma attuale della giustizia quanto la tenuta del governo Draghi e abdicato forse in anticipo a possibili intese per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. L’elezione del collegio senese stava diventando una cosa più grossa di quello che sembrava, uno spartiacque nazionale.”

Ecco, questo significa tenere alta la testa sul campo da gioco. “Una frattura così profonda” – dice Scaramelli – “nel centrosinistra italiano avrebbe spinto definitivamente i democratici nelle mani di Conte e dei pentastellati”.

Avremmo gioito per la possibile non elezione di Letta ma le conseguenze sarebbero state una estrema balcanizzazione della lotta politica nel fu centrosinistra e la messa in discussione dello stesso Governo Draghi.

Renzi saggiamente ha evitato questo pericolo nella consapevolezza che il panorama da qui a due anni sarà completamente diverso. Se, come sta accadendo, Draghi guiderà saldamente la barca Italia in porto gli scenari che si aprono possono essere scenari da mozzare il fiato e che fatico anche a esplicitare. Ci saranno composizioni e scomposizioni che oggi è difficile valutare ma che credo Matteo con il suo fiuto abbia intravisto e credo che la fine di un mondo politico così come lo abbiamo conosciuto non sarà certo la fine del mondo tout court.

D’altronde se siete attenti lettori delle e news settimanali che Renzi ci invia ormai da tanti anni saprete che uno dei fili rossi che le percorrono è l’affermazione che “la politica non si fa con il risentimento” e che “viene prima il bene dell’Italia e poi quello di Italia Viva”.

Non possiamo sacrificare una prospettiva che con la cacciata di Conte e l’arrivo di Draghi siamo stati noi a rendere possibile sull’altare delle vendette politiche (del tutto legittime nelle motivazioni ma molto lontane da quello che la politica chiede).

Discutiamo, ragioniamo ma non perdiamo mai questo filo, proprio ora che siamo ad un passo dal raggiungere i nostri obiettivi che non sono solo elettorali ma soprattutto sono obiettivi di riforma e di cambiamento.

