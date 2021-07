Caccia grossa contro Renzi. Ma vince il round sulla Leopolda.

Ottima figura di… dei nostri pm fiorentini. Occorrerebbe una bella pulizia e mandarli in qualche avamposto sperduto sicuramente più consono alle loro qualità. Non hanno ancora capito che muoversi nella legalità è stata e sarà sempre la sua forza, sa bene che basterebbe un nonnulla per farlo fuori definitivamente ma, dovranno ricredersi che vale più di quanto non potranno mai immaginare perché sono delle nullità assolute! È veramente scandaloso che i magistrati si comportino come un movimento politico , con amici e nemici. Saranno pure indipendenti dal potere politico , ma si comportano come un potere politico.

“IERI: Nel pomeriggio escono indiscrezioni e stralci della sentenza della Cassazione sulla Fondazione Open e si capisce che l’ex premier ha vinto questo round contro i magistrati fiorentini. “Da giornalisti ignoranti la notizia di assoluzione viene ignorata… W la memoria e Italia Viva!

I pm cercano nel telefono di Presta le prove dei soldi per la casa del leader Iv. La Cassazione smonta il caso Open.

È un giorno double face per Matteo Renzi. Il Corriere della sera fa sapere che i pm di Roma hanno aperto i telefonini di Lucio Presta per cercare i finanziamenti sotto traccia all’ex premier. Ma nel pomeriggio escono indiscrezioni e stralci della sentenza della Cassazione sulla Fondazione Open e si capisce che l’ex premier ha vinto questo round contro i magistrati fiorentini. «La cosa più bella – afferma il leader di Iv – è che la Cassazione dice chiaramente che l’organizzazione della Leopolda non ha niente a che fare con l’organizzazione del Pd. Quindi cade il teorema di chi diceva che finanziare la Leopolda significasse finanziare la corrente di un partito».

Non basta. La Suprema corte dà un’altra bacchetta al tribunale di Firenze spiegando che il tribunale non solo si era allineato alle richieste della procura di Firenze, ma ne aveva copiato le parole: una per una, con esiti imbarazzanti. Il risultato è stato quello di «travisare l’analisi, di rilevanza decisiva, dei flussi finanziari della Fondazione Open». La cassaforte del renzismo chiusa nel 2018 e nel mirino dei magistrati toscani.