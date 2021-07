E’ VERO, IL TEMPO E’ GALANTUOMO, MA I GALANTUOMINI NON HANNO TEMPO DA PERDERE.

La storia dimentica gli imbecilli e ricorda quelli che contano Renzi è destinato a rimane tra gli annali chi crede di averci condannato al 2% sono quelli che di Renzi hanno paura perché hanno paura di perdere le proprie posizioni conquistate con ” disonestà di azioni ed intellettuale ai fini di soddisfare la propria posizione ei propri interessi …se la storia vi ricorderà sarà per questo.

Dopo l’assoluzione della madre di Renzi, ora è la volta della Corte di Cassazione, che ha praticamente messo la pietra tombale sulla clamorosa inchiesta “Open”.

Quella inopinatamente aperta dalla procura di Firenze un paio di anni fa, con grande dispiegamento di forze, mezzi e sequestri in mezza Italia di decine di cellulari e pc di proprietà di persone non indagate, ipotizzando che i contributi volontari alla Fondazione Open per l’organizzazione della Leopolda configurassero il reato di finanziamento illecito a un partito.

La sentenza di ieri non solo riconosce che finanziare la Leopolda non significava finanziare un partito, cosa che sapevano anche i sassi e che non poteva non sapere anche la procura fiorentina, ma dà una strigliata al tribunale perché si era allineato alle richieste della procura facendo addirittura copia incolla coi documenti dell’accusa, col risultato di “travisare l’analisi, di rilevanza decisiva, dei flussi finanziari della Fondazione Open”. Letterale. Ora c’è, nero su bianco, una sentenza della Cassazione che sancisce “la diversità ontologica fra partito e fondazione politica”. Cade un teorema sul quale si è molto speculato.

Ovviamente questa notizia, che all’apertura dell’inchiesta tenne banco per giorni su giornali e TV, oggi è una non notizia. Figuriamoci, come si fa a sbugiardare i vari Ranucci, Formigli, Gruber, per non dire dei due campioni dell’immondezzaio quotidiano? E i loro fan, dai commenti tanto caustici quanto ottusi, come si fa a farli uscire dalla bolla di menzogne che si trascinano avanti come gli stercorari?

Si chiude un portone, ma si apre una porticina nella storia giudiziaria infinita dell’uomo politico più giudicato e assolto d’Italia. La Procura di Roma sta cercando nei cellulari del produttore dei documentari e dell’attività convegnistica di Renzi le prove del ricevimento di contributi mascherati per l’acquisto della casa.

Renzi ostenta una calma olimpica, ripetendo che i suoi conti sono tutti tracciati e trasparenti. Visti i precedenti c’è da credergli.

Non prendi di mira il Guardasigilli Bonafede, non fai saltare Conte e il suo giustizialismo, non favorisci l’arrivo di Draghi e Cartabia che riformano la giustizia e, da ultimo, non firmi i sei referendum radicali sulla giustizia se non sei certo di essere trasparente, considerando che li hai tutti addosso.

Si sgonfierà anche questa inchiesta romana. Ma gli italiani cominciano ad essere stufi di questo uso improprio della giustizia.

Per questo il grande successo della raccolta delle firme per rimettere la magistratura sana, indipendente e competente, la grande maggioranza, al centro della giustizia giusta.

P.S: Da iscritto a Italia Viva e da cittadino, gioisco della bocciatura di questa indagine da parte della Cassazione, con ben quattro sentenze. Continuo a non capire, da comune cittadino quale sono, senza una laurea o competenza in materia giuridica, per quale motivo l’essere o meno, la Leopolda, un organismo di partito determini la sussistenza del reato. Mi chiedo, cioè: se i finanziamenti sono trasparenti e tracciabili e dichiarati in bilancio, se non c’è nessun passaggio di danaro nascosto, quale sarebbe il reato, se anche l’intento del donatore è finanziare un partito o una sua corrente? Hanno messo fuori legge i partiti? Sono vietate le correnti? Non capisco. Qualcuno sa spiegarmi? Detto tra noi, tra l’altro, la Leopolda è sì un’iniziativa aperta alla società è priva di bandiera, ma è stata ideata e realizzata da Matteo Renzi e dal suo gruppo. Tant’è vero che ora fa pieno riferimento a Italia Viva. A me non piacciono i cavilli da leguleio, mai… Neanche quando sono a favore nostro.

