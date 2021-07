L’analogia fra Green Pass e Shoah è senza senso. Per criticare l’esistente si violenta la Storia. Così lo sterminio degli ebrei subisce una radicale banalizzazione.

Manca l’ultimo anello. La similitudine è usata per stigmatizzare coloro i quali della soluzione finale sono ben edotti e quindi per offenderli, ma dall’altra parte la similitudine per chi la brandisce è anche ammissibile perché la stessa Shoah non è altri che un complotto o una verità storica discutibile. Oggi il fenomeno si chiama populismo o sovranismo per la ragione che abbiamo perso il senso delle parole, ma il significato è antico e universale. Si chiama puro e semplice nazionalismo, anche se contornato da semplici dettagli necessari per edulcoralo ed adattarlo alla modernità. Ma la sostanza è quella.

Ogni totalitarismo, negli stadi iniziali, si ammanta di una narrazione che presenta toni puri e positivi, rifiutando il paragone con la turpitudine del passato.

Ogni totalitarismo necessita di un supporto “intellettuale”, se così vogliamo chiamarlo, per rendere accettabile il punto di inizio.

Poi, inevitabilmente e per gradi, diventa sempre più feroce, man mano che svela il suo volto. Con l’aggravante che gli intellettuali del periodo fascista almeno si chiamavano D’Annunzio e Pirandello..

ORA! Senza entrare nel merito storico, la descrizione sarebbe molto ampia e lunga, pertanto mi limito ad una considerazione, che avvalla o si aggiunge a quanto scritto da altri. I non vax oppure i non pass, paragonano irragionevolmente l’uso o obbligo alle costrizioni naziste. E’ assurdo, i nazisti non obbligavano o costringevano spinti da una pandemia mondiale, ma solo ed esclusivamente nel nome di una presunta razza superiore. Non si poteva contestare, o sfuggire, i quanto chi non era “eletto” (razza superiore) veniva considerato un essere inferiore non degno di restare nella “razza umana”. In alcuni casi, molti, in queste razze inferiori, venivano compresi anche gli incapaci, i malati, i menomati, i non produttivi, (anche e soprattutto non ebrei). Dunque i dissidenti, citati dalla Prof. paragonando la pandemia al nazismo, solo scrivendo le proprie, giuste o ingiuste tesi, sarebbero stati considerati esseri inferiori da eliminare da una società di “eletti”. Prima di terminare, posso consigliare i sopra citati, non vax, non pass, ad ammalarsi di quel Covid 19 che secondo loro non esiste, e, una volta guariti, se guariti, per sanarsi quando si ha la fortuna di resistere, i postumi della guarigione si manifestano anche dopo una anno, allora questi intelletuali (sic) possono scrivere con cognizione di causa se è l’imposizione del CTS/ Governo uguale al nazismo, o è la malattia stessa il nazismo. Certo.Chi si crede nel giusto e forzatamente senza contraddittorio banalizza ed etichetta il “diverso”. Ha buone radici in comune, poi cambi l’abito l cambi ‘epoca e le motivazioni rimane questo paradigma

