Renzi contro il Reddito di cittadinanza: “Sudare, altro che prendere sussidi dallo Stato”

Lo fa anche con la sponda dei dati sul Pil che parlano di un paese in crescita che non può delegare il suo sviluppo ed il suo futuro all’assistenzialismo. Renzi non solo lo sa, ma lo usa, e scrive su Facebook sottolineando il cambio di passo fra premier: “I dati Istat dicono che il Pil è già al più 5% e che la fiducia delle imprese è ai massimi. Con Draghi al posto di Conte l’Italia ha svoltato.

Tanto orgoglio e tanta voglia di dare una mano”. Come a dire che l’Italia vera, in un certo senso “l’Italia viva” e vitale sta tutta là, dove lui da tempo indica e dove i numeri gli danno ragione, altro che il fallimento del RDC.

Matteo Renzi contro il Reddito di cittadinanza: prima il semestre bianco, poi il referendum.

Ecco perché il senatore fiorentino a quasi tutti i dibattiti che accompagnano le presentazioni del suo libro, batte su quel tasto.

La crono è semplice: si aspetta il semestre bianco per il Quirinale, si fa pubblicistica spinta e al momento opportuno si va ad agire. Nel frattempo ripete il mantra e non demorde, perché con l’opinione pubblica non è un problema di percentuali, ma di tigna. Un tweet pubblicato oggi sul profilo di Italia Viva apre le danze e durante una delle presentazioni del suo libro Renzi dice, anzi, ribadisce che “il referendum sul reddito di cittadinanza è una grande operazione educativa e culturale”.

Renzi e il messaggio ai giovani contro il Reddito di cittadinanza E ancora: “In un mondo che va verso le nanotecnologie, in un mondo che investe sui Big Data, internet of things, artificial intelligence ai ragazzi va detto studiate, provate, mettetevi in gioco, poi se fallite vi diamo una mano ma rischiate”. Insomma, se lo Stato non fa la chioccia narcotica le cose prima o poi funzionano, in caso contrario non funzioneranno mai. Il problema è quando c’è “il messaggio è non vi preoccupate tanto lo Stato vi dà un sussidio. Se viene trasmesso state a casa e poi eventualmente fate un lavoretto in nero tanto non se ne accorge nessuno così rimpinguate lo stipendio, se questo è il messaggio allora è diseducativo“.

L’idea di sacrificio e la battaglia di Renzi contro il Reddito di cittadinanza

E Renzi, che è il re degli “spiegoni”, la spiega in mistica generazional-patriottarda: “Io voglio mandare a casa il reddito di cittadinanza perché voglio riaffermare l’idea che la gente deve soffrire, rischiare, provare, correre, giocarsela, se non ce la fai ti diamo una mano, ma bisogna sudare ragazzi. I nostri nonni hanno fatto l’Italia spaccandosi la schiena, non prendendo i sussidi dallo Stato”.