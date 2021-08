Che tornasse a fare il Dj che di danni insieme al suo moViMento ne ha fatto troppi.

La riforma è una piccola parte, c’è ancora un lavoro lunghissimo da fare,ma ora abbiamo archiviato la Bonafede…. un faticoso passo alla volta e l’Italia sta tornando nel novero delle nazione civili … peccato che per riaprire la ineludibile stagione riformista interrotta con lo sciagurato no al referendum 2016 … ci sia voluta una pandemia e tutta la moral suasion della Comunità Europea per la quale, le riforme, (giustizia, semplificazioni, P.A. fisco ecc. ecc.) erano la condizione sine qua non per accedere generosi ai fondi del PNRR (NGEU) stanziati da Bruxelles … in definitiva cinque anni buttati nel cesso della storia e cinque anni di danni sociali ed economici perpetrati da quella setta anarcopastorale pentastellata che parte del belluino elettorato italico ha irresponsabilmente mandato al potere … grazie al cielo, il senatore Renzi ha posto fine a questa nefanda anomalia democratica.