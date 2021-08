Domani traraglio lo publicherà con titolo a quattro colonne! Povero scemo, non gliene va bene una!

Nel libro “ControCorrente” c’è un doppio capitolo sulla giustizia. Chi lo ha letto mi sta scrivendo che trova impossibile che sia davvero avvenuto ciò che ho scritto. Non solo confermo tutto, ma adesso aggiungo una novità: la Cassazione ha chiaramente detto che la Leopolda non era una iniziativa di partito. Che lo debba dire la Cassazione suona strano a chi alla Leopolda è stato per tanto tempo: è una cosa talmente ovvia per chi conosce la Leopolda! Ma il fatto che la Cassazione lo abbia detto SMONTA tutto il teorema dei PM su OPEN. Una sentenza micidiale. Vi domando: avete per caso letto sui media questa notizia? Gli stessi che hanno aperto per mesi su OPEN e che fanno articoloni ad ogni starnuto contro di me hanno qualcosa da dire sul fatto che adesso è ufficiale che – anche per la Cassazione – la Leopolda NON è un’iniziativa di partito? Non vi sembra allucinante che una notizia del genere sia stata totalmente ignorata?