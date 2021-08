SUI “Vaccini e Green Pass: Ce la costante mistificazione di dei no vax “

Mi chiedo perché in televisione non vi siano dibattiti e confronti, io vedo solo una informazione a senso unico, qualcuno riesce a spiegarmi il perché hanno così paura del confronto?

Visto che si sta vivendo un periodo di gravi problemi sanitari, di salute di tutti e di come salvaguardarla al meglio direi che tutte le chiacchiere contro i vaccini, il green pass, la privacy violata, le false discriminazioni (le vere sono quelle che non permettono ai paesi disagiati ed in guerra e governati da dittature di curarsi) stanno a zero anche se ammantate di bei discorsi filosofici. Visto che poi si ricorda che la carta d’identità fu introdotta nel ’31 e l’obbligo vaccinale contro il vaiolo nel ’39 e che nel ’73 si vaccinarono 1.200.000 persone contro il colera in una decina di giorni con 23 morti, di cosa stiamo parlando? di una massa di poveretti acculturati o no che siano.

Le argomentazioni contro il Green pass, non a caso, sono poste, spesso, dalle stesse persone che si dicono contro il vaccino e che hanno sostenuto l’irrilevanza sanitaria del coronavirus (“una semplice influenza”), parlando di mistificazione e traendo spunto dalla distinzione (secondo loro) tra morti ‘con’ e ‘per’ Covid.

Questo a prescindere dalla legittimità concettuale di ogni percorso argomentato, filosofico o non e dalle peculiari idee di ognuno.

Purtroppo, non possiamo sottovalutare una simile tendenza che non è soltanto il rifiuto della realtà, dovuto a motivazioni psicologiche e anche all’incapacità di leggere e capire un testo come un fenomeno.

Non possiamo sottovalutarla, come dice bene si dice, perché siamo davanti a un mondo che si è manifestato, forse, per la prima volta, unito in occasione del coronavirus e che dalla pandemia ha stilato il suo certificato collettivo di nascita.

Un mondo in cui confluiscono il populismo, la rabbia, la ricerca di fuga e l’ignoranza, proposti, però, come ‘valore’, come capovolgimento della nostra abituale scala di valori.

Una situazione del genere si manifestò anche nel clima d’incertezza fra le due guerre mondiali, con il rifiuto della scienza e teorie strampalate prese come base della ricerca.

E sappiamo come è finita.

Da anni si avverte un’ostilità pregiudiziale contro la scienza: basti pensare al fenomeno del terra piattismo, alle critiche alla teoria dell’evoluzione ecc. Il fenomeno no vax è uno dei casi in cui si mostra l’analfabetismo scientifico.

