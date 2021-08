Mi piacerebbe sapere chi è il suo sponsor che paga tutte queste multe. Conte nel governo bis ha contribuito con una forte elargizione. ONESTÀ ONESTÀ ONESTÀ

#TRAVAGLIO Marco è stato condannato, con sentenze non tutte in giudicato, ma tutte per #diffamazione:

dal Tribunale di Roma, nel 2000, a risarcire £. 79.000.000;

dal Tribunale di Roma, nel 2004 a risarcire €. 85.000 e spese, ridotta in appello ad €. 15.000;

dal Tribunale di Roma, nel 2005, ad €. 12.000 e spese;

dal Tribunale di Torino, nel 2008, ad €. 26,000;

dal Tribunale di Roma, nel 2008, ad €. 12.000 e spese;

dal Tribunale di Roma, nel 2008, ad 8 mesi di reclusione ed €. 100 di multa; condanna ridotta in Appello a €. 1.000 di multa (mentre in sede civile era stato condannato ad €. 20.000). Il ricorso per Cassazione fu dichiarato inammissibile, e Travaglio ricorse alla Corte Europea, che confermò, nel 2017, l’esistenza della diffamazione, in quanto il pezzo era “… fuorviante …”.

dalla Cassazione, nel 2009, ad €. 5.000 per diffamazione;

dal Tribunale di Marsala nel 2010, ad €. 15.000;

dal Tribunale di Torino, nel 2010, ad €. 16.000;

dal Tribunale di Roma, nel 2017;

dal Tribunale di Roma, nel 2018, ad €. 30.000;

dal Tribunale di Roma, nel 2018, con provvisionale di €. 150.000,00;

dal Tribunale di Firenze, nel 2018, ad €. 95.000;

dal Tribunale di Firenze, nel 2018 ad €. 50.000.

