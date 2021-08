Quando smetteranno di denigrare Renzi comincerò a preoccuparmi: verrà dire che Renzi non sarà più contro corrente. Denigrare Renzi è un mantra, ma noi di ITALIA VIVA ce ne faremo una ragione e continueremo con determinazione a seguire le nostre idee e i nostri progetti…. ITALIA VIVA è piena di persone valide.



#Renzi”La gente deve lavorare e non vivere di sussidi”. Questo è il concetto base del suo discorso e non una frase estrapolata ad effetto per sintetizzare che Renzi odia i poveri e vuole vedere la gente soffrire, come fa in malafede ed in modo scorretto un certo #ArturoScotto di Leu…quel #Leu che ha invitato alla propria festa Travaglio, applaudito mentre offendeva Draghi! Quel concetto base risponde semplicemente al rispetto del primo articolo della Costituzione che afferma che ciascuno deve contribuire al benessere materiale e spirituale della società con il lavoro. Quanta malafede e disonestà! Ricordiamo che Leu è il partito di Bersani che con l’1,..% ha un Ministro nel governo nella figura di #Speranza…non so in virtù di quale grazia ricevuta !..e che si sarebbe dovuto già dimettere! Leu lo sappiamo, va a braccetto col M5S, ed insieme ,stando dentro al governo, cercano di minarlo a giorni alterni nella speranza di un Conte ter! Odiano Renzi che ha rotto il loro bell’altarino e sognano di convivere insieme per sempre…Strano tuttavia che oggi in diversi sentano il bisogno di mettere al centro dell’attenzione questa frase di Renzi e non che la #Cassazione sancisce che finanziare la #Leopolda non equivale a finanziare una corrente di partito…Nessun trafiletto dai vari giornaloni o dai travagliati dopo aver fatto tanti titoloni infamanti su Open!

Questo conferma la pochezza di Bersani ,&company ma conferma anche il livore di questa persona, in politica da 40 anni, che scaturisce, da una parola pronunciata da Renzi “rottamazione “

Una persona intelligente capisce quando è arrivato il momento di farsi da parte. E, dovrebbe capire, pure, che la sinistra, della quale è stato il. Capo per tanti anni, ha lasciato il paese immobile, non una riforma che consentisse all’Italia di uscire da un’arretratezza socio/culturale disarmante.

È sotto gli occhi di tutti, tranne i suoi.

#Renzi”La gente deve lavorare e non vivere di sussidi” E VIA E PARTITA LA GUERRA DENIGRATORIA. Quando smetteranno di denigrare Renzi comincero’ a preoccuparmi: verrà dire che Renzi non sarà più contro corrente. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo