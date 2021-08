La. storia ci ha insegnato che la stessa “democrazia” è frutto del compromesso. La politica è un continuo compromesso. Là, dove manca, vige la legge del più forte, dell’oppressione, del Mein kampf. Il paradosso è che contro il “compromesso”…ci sono tutti quelli che nel 2016, bocciando la riforma costituzionale e l’Italicum, indussero il sistema politico italiano a continuare con i compromessi perenni per approvare le leggi..



ZAN E DINTORNI, CHE SIGNIFICA COMPROMESSO?

Scriveva Amos Oz, non certo un conservatore, sul compromesso:

“Sono un gran fautore del compromesso. So che questa parola gode di una pessima reputazione nei circoli idealistici d’Europa, in particolare fra i giovani. Il compromesso è considerato come una mancanza d’integrità, di dirittura morale, di consistenza, di onestà. Il compromesso puzza, è disonesto. Non nel mio vocabolario. Nel mio mondo la parola compromesso è sinonimo di vita. E dove c’è vita ci sono compromessi. Il contrario di compromesso non è integrità e nemmeno idealismo e nemmeno determinazione o devozione. Il contrario di compromesso è fanatismo, morte… Ritengo che l’essenza del fanatismo sia nel desiderio di costringere gli altri a cambiare. Quell’inclinazione comune a rendere migliore il tuo vicino, educare il tuo coniuge, programmare tuo figlio, raddrizzare tuo fratello, piuttosto che lasciarli vivere.” (Contro il fanatismo – Feltrinelli 2004).

Leggevo alcuni commenti di sostenitori a oltranza del ddl Zan. Non c’è niente di nuovo, pensavo, la storia non gli ha insegnato niente.

Già, la storia. A chi interessa più capire che il processo di affermazione dei diritti umani non è stata una linea retta che procedeva dal basso verso l’alto, dal buio alla luce, ma una linea mista, come quella degli orizzonti di montagna, con alti, bassi, curve?

C’è sempre stata un’ala oltranzista nel fronte progressista. Affascinata da una visione “eroica” del conflitto irriducibile, dal misticismo delle proprie ragioni, dalla leadership che riduce il diritto di tanti all’esaltazione di un élite.

C’è un che di dannunziano, una spina di destra nel fianco della sinistra, che quando ha prevalso ha sempre perso.

Con una sottile, malcelata, gioia di chi ha soddisfatto il proprio temperamento linearmente adolescenziale, facendolo prevalere sulle esigenze della massa senza diritti, che aspetterà ancora.

Un ragionamento troppo complicato?

Provo a spiegarmi, allora, citando un vecchio proverbio popolare “chi troppo vuole, nulla stringe”. Cultura sapienziale che, certo, fa inorridire quelli del “siamo realisti, vogliamo l’impossibile”, il maggio francese che naufragò lasciando in eredità la modernizzazione della destra gollista.

Quel ddl è nato per tutelare i diritti e la sicurezza di molti discriminati. Su questo c’è un ampio accordo.

Si è poi tentato, utilizzando numeri favorevoli alla Camera, di aggiungere il riconoscimento di una definizione di “identità di genere” che ha suscitato un grande, positivo, dibattito che ha attraversato non solo le forze politiche, ma anche quelle sociali. Su questo è la società ad essere divisa, e non per spirito discriminatorio, ma per mancanza di maturazione culturale. Va fatta una battaglia, come sempre. Ma non parlando ai piccoli gruppi, ma a tutti.

Si tratta di un grande tema che, con grande ingenuità di tutti i progressisti, si pensava di chiudere con poche frasi in una legge. Quando la “rivoluzione” prende la scorciatoia burocratica non vince mai.

Ora c’è bisogno di un compromesso, per non perdere, ma guadagnare tutto quello che comunque è possibile.

Poi si tratterà di riprendere la battaglia sulla questione dell’identità di genere, che non è solo identità sessuale. Ne discuteremo, spero in tanti e in tutti gli schieramenti politici e sociali.

Ma è agghiacciante definire tradimento o additare come traditori quelli che cercano un compromesso.

In politica il tradimento peggiore è quello delle aspettative.

Ci si aspetta una legge che prevenga e punisca severamente gli atti discriminatori e questo oggi è possibile. Subordinarla ad un riconoscimento per legge di una definizione di “identità di genere”, che non ha i numeri per passare in Senato, non è solo una forzatura inutilmente velleitaria, ma un voltafaccia rispetto alla principale aspettativa.

