Che dire un’altra perla del fu Giuseppi … grazie al cielo qualcuno (Renzi) ci ha liberati da quella nullità … e adesso sorcini e sorcine di Conte, tutti nel suo blog, e giù di likes … Leggo i tweet festanti del nuovo leader del progressismo italiano dopo gli ori di ieri. Giusto. Volevo solo ricordare al buon Giuseppi e a tutti voi che senza un decreto in zona cesarini nell’ultimo Cdm prima di salire al Quirinale a dimettersi lo scorso gennaio, la nostra delegazione si sarebbe presentata a Tokyo senza bandiera e senza inno.

Perché vi chiederete.

Perché nel Conte I Salvini e Spadafora vararono una riforma dello sport piena zeppa di errori, tra cui una grave limitazione dei poteri del nostro Comitato Olimpico, ritenuta inaccettabile per il Comitato Internazionale.

L’Italia di Conte e degli errori Vs l’Italia di Draghi e degli ori. Ne valeva la pena.

Giuseppe Conte: “Il Pil dell’Italia cresce? Merito del mio governo” Bellissima questa!!! Non sapevo che avevate realizzato l’angolo della barzelletta.

L’altro ieri Conte è stato ricevuto da Draghi su sua richiesta. Il colloquio è durato pochi minuti (Draghi è una persona impegnata). Alla fine del colloquio Conte ha chiesto una stanza con la causale ! per telefonare e ci è rimasto un’ora. Fuori, il suo portavoce raccontava di un lungo e aspro confronto con Draghi in cui Conte ha avuto la meglio. QUESTO E IL VOSTRO PONOCCHIO CONTE. Praticamente un film con Alberto Sordi che fa il parvenu.

E ORA !Ma cosa sta dicendo questo PONOCCHIO…lo sbando totale le regioni che facevano quello che gli pareva Arcuri che sognava di riempire l’Italia di tendoni viola dove vaccinare ( tendoni acquistati e mai messi per pudore ) un anno passato senza individuare uno straccio di sede vaccinale senza organizzare il personale e QUESTO PINOCCHIO mi parla di grandi risultati? Sa quanto abbiamo speso per i tendoni? e sa quanto per i banchi a rotelle?

La ripresa merito di Conte ??? non si rende conto di quello che dice. Del resto si dice che la cosa più difficile è giudicare se stessi e anche Conte, in questo, non non si smentisce !

Le decisioni di investimento si basano sulla fiducia e sulle prospettive. Perfino ovvio dire che con Draghi a Palazzo Chigi e il Recovery nelle sue mani, le imprese si sentano tranquille e investano al massimo.

