Green pass per i trasporti, piano scuola per settembre, vaccini ai docenti: dopo la giustizia, nel governo si tratta sulle misure anti-Covid

Il governo arriva al dunque, perché alcune scelte non sono più rinviabili e l’eterogenea maggioranza che sostiene Draghi rischia un nuovo passaggio delicato. Con una parte delle forze di maggioranza che spinge per introdurre nuove norme e la Lega che vorrebbe rinviare. Il Consiglio dei ministri entro il 5, ma i fronti aperti sono tanti. E Salvini vuole riaprire le discoteche.

Green pass per i trasporti, piano scuola per settembre, vaccini ai docenti. ORA SI DEVE DECIDERE,E SIAMO GIA IN RITARDO.

Oppure possiamo fare come gli Usa: no green pass, ma quarantena o respingimento dei turisti agli aereoporti. Libertà, libertà? Oppure possiamo fare come negli Usa: no al green pass, e ti becchi quarantena e/o rifiuto di ingresso. Senza il green pass, la legislazione Usa (e non solo) impone quarantena o rifiuto di ingresso. Questo per dire che il Green Pass potrebbe non essere il peggiore dei mali come sostengono i NO VAX GNUCCHI.

CARINO VAX GNUCCHI. L’uso obbligatorio del green pass è giustificato con la possibilità di usufruire di questi servizi in sicurezza, nel poter mantenere aperte le attività anche in caso di recrudescenza della pandemia.

Questo presuppone che i vaccinati siano immuni, ovvero che non si contagino e, nei rari casi in cui questo avvenga, che la malattia sia blanda e che, soprattutto, non siano contagiosi. Si garantirebbe, così, che un raduno di vaccinati non comporterebbe una diffusione del virus.

Ma! Però(dite) i virologi e soprattutto il ministero della salute, sostenitori di queste regole, dicono che i vaccinati devono continuare a rispettare le restrizioni anti covid, come distanziamento, mascherine al chiuso e perfino la quarantena in caso di contatto con positivi perché. Perché ci siete voi in giro CARI NO VAX.

Solo a me questi MA PERO appare come una enorme contraddizione? La vaccinazione, protegge o no dal contagio? la risposta è si, il vaccino protegge dall’infezione e dall’infettare il prossimo (almeno al momento con le varianti attuali) seppure non al 100%. SI.

Non esiste solo il bianco o il nero, esiste anche la riduzione del rischio. Detto ciò, cosi come è pensato, il Green Pass infatti NON è uno strumento diretto di prevenzione epidemiologica! Non è stato fatto per questo e la sua efficacia in questo senso è limitata!

Il Green Pass è un semplice incentivo alla vaccinazione, né più né meno dei 100 dollari negli USA o delle birre offerte nei locali di Tel Aviv (si, anche io avrei preferito i dollari e la birra!).

L’obbligatorietà del vaccino oggi come oggi è complicata per molti motivi. Innanzitutto non avrebbe evitato le proteste perché quelli che protestano ora in piazza lo avrebbero fatto comunque (e lo farebbero anche per un eventuale lockdown in seguito alla non vaccinazione).

Inoltre porrebbe il problema dell’applicazione delle sanzioni! Che sanzioni ci sarebbero? Chi le applicherebbe e come? Multe? Carcere? La polizia dovrebbe andare a prendere una per una le persone a casa? E’ evidente che non sarebbe fattibile! Il green pass non convincerà neanche uno dei no vax ma almeno spingerà a vaccinarsi quei milioni di persone per cui “mah, io aspetto (e nel frattempo gli ospedali si riempiono)” per fare si che almeno per ottobre-Novembre, forse, se il green pass non sarà azzoppato, avremo una copertura vaccinale sufficiente ad evitare il LD.

PS: Ma nessuno vi obbliga, parlo forse arabo? Si fatevi il tampone e viva come è consentito dalla legge . Nessuno vi obbliga a vaccinarsi. Se baristi e ristoratori hanno avuto perdite ingenti anche per colpa di no vax che hanno diffuso le bufale che voi propagate (vaccino in fase sperimentale, 1400 morti) è anche giusto tutelare voi soggetti e far sì che quelli che , capendone poco sono anche causa delle loro disgrazie, non entrino se non tamponati. Così che ci sia più voglia di andare al bar non essendoci pericoli . Dunque si tamponi e vada al bar, fate continuamente tamponi e andate al bar, prendete l’aereo e vi tamponi , sappiate che un vaccinato può contagiarvi. Ora questi non sono problemi di chi si vaccina, che è protetto, se a voi sta bene vivete come più vi aggrada compatibilmente alle leggi. La cosa successiva che i medici , insultati da voi, devono fare finita la campagna vaccinale è far sì che negli ospedali non ci si occupi più di covid . Perché non si può consentire che ci si occupi negli ospedali di una cosa che per il no vax è un semplice raffreddore: il no vax se colpito NON faccia come Briatore o Trump, che si affidano a cure costosissime , ma si curi con l’aspirina (che ha effetti collaterali) o con l’omeopatia. Glielo ripeto, gli untori per i no vax sono i vaccinati, se a voi va bene alla fin fine chi non si è voluto vaccinare ne farà le spese e solo quello. Perché è quasi impossibile che un vaccinato abbia a subire nulla di negativo dal Covid.

