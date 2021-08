Tranquilli grillini, questa è come la ritirata di El Alamein

Giustizia, ok della Camera a entrambi i voti di fiducia sulla riforma del processo penale. Anche M5S a favore. Il via libera definitivo dopo l’esame degli ordini del giorno. Il testo poi passa al Senato. La prima votazione passa con 462 favorevoli, la seconda con 458. Solo 13 i pentastellati assenti, il Movimento si ricompatta.

Ma davvero c’è gente che avrebbe preferito la riforma di Fofo diggei? Ah già, gli analfabeti funzionali…non si accorgono che le idee di Bonafede nessuno se l’è filate visto che la sua strampalata riforma è finita dritta, dritta nella spazzatura. Si non le voleva nessuno, assolutamente nessuno tranne chi le ha votate: Salvini (toh…) e 5stelle ovviamente. Quindi le destre populiste. La riforma Orlando appoggiata dalle sinistre diceva ben altro.

La riforma Bonafede prevedeva l’abolizione della prescrizione dopo il primo grado. In pratica il processo a vita. Riforma strampalata. Infatti giustamente è stata CESTINATA. Nelle moderne democrazie occidentali e pure secondo la nostra Costituzione, invece, un processo non può durare in eterno. Quindi, per essere COSTITUZIONALE, la LEGGE DEVE assicurare una RAGIONEVOLE DURATA del PROCESSO. COSTITUZIONE: ART. 111. “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni PROCESSO si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La LEGGE ne ASSICURA la RAGIONEVOLE DURATA.”…Chiaro il concetto?

SI! Per fare un processo basterebbe UNA SETTIMANA.

Come? SEMPLICE: Vengono esposti tutti gli indizi e le prove raccolte durante le indagini, vengono ascoltati i testimoni e l’imputato, si ascoltano le motivazioni del PM e della DIFESA, poi il Giudice emette il verdetto. Per fare ciò una settimana basta e AVANZA.

Poi STOP! Inoltre per far svolgere il processo sarebbero necessari elementi tali da ritenere l’imputato ragionevolmente colpevole. Se non ci sono elementi validi il processo manco andrebbe celebrato. Chiaro come il Sole!

ORA: Archiviata la riforma “Fine processo mai” di Dj Fofò, non ci resta che cancellare il reddito di cittadinanza, amici .Dopodiché, della mefitica presenza grillina nella XVIII Legislatura, non rimarrà che lo sfocato ricordo di qualche rarefatta intemperanza forcaiola .

E qualcuno di voi con zero titoli e voti diceva andrà tutto bene. Avevate dubbi che a giuseppi transformer non andava tutto bene??…ma complessivamente a tutti i populisti a 5 stelle…a loro andava bene salvini, andava bene Zingaretti.. sarebbe andata bene anche lady Mastella….per loro va bene tutto perché sono tutto e il contrario di tutto. Non dimenticate che giuseppi e ì populisti a 5stelle sono stati in grado di trovare una piattaforma programmatica con la destra e con la sinistra .Uno…nessuno…centomila..Giuseppi il politico più trasformista della storia mondiale…di destra,di sinistra e di centro. Ma IL VOSTRO NUMERO UNO E GIGETTO, ripeto il concetto….gigetto è un numero uno….un fuoriclasse….uno senza né arte né parte da anni e anni viv3 con quella politica che additata….e accet5o scommesse fra 20 anni sarà sempre in politica. Uno che non dice nulla se non le ovvietà, uno che ha non ha capacità su nulla è stato capace di fare il ministro sviluppo economico ( pensa un po) e ora degli esteri. È un fuoriclasse come del resto giuseppi…uno capace di barcamenarsi fra destra e sinistra. Fuoriclasse….chapeau. In tutto questo il mio rammarico é che il mio ex partito…erede di Berlinguer.. ha dato dignità politica a questa gente.. ha sdoganato il nulla assoluto…Mai più il mio voto al pd…mai più.

