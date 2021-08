Green Pass, da Salvini 916 emendamenti per boicottarlo. Il leghista incalza Draghi per scongiurare l’obbligo vaccinale per i prof. Telefonata fra i due.

Ma basta.. Non vedo quale è il problema. I figlioli dei miei vicini hanno 13 anni e hanno fatto la prima dose di vaccino e hanno il lor green pass come me. Chi non l’ha fatto sapeva da tempo che ad agosto in vacanza non sarebbe potuto andare al ristorante coi figli senza far fare il tampone. Tra l’altro, questi ragazzi, come richiesto dal codice civile, sono stati coinvolti nella scelta e loro stessi dopo essersi informati hanno deciso di volerlo fare. Hanno diritto a una scuola in presenza e a una vita di relazioni normale. Si sono dimostrati molto più intelligenti di gente adulta e politici che vogliono negare questa normalità con scelte irresponsabili.

MENTRE IL BUZURRO PADANO SOSTIENE: di chiedere alla maestra di mia figlia un documento o una vaccinazione, mi interessa che sia una brava maestra. Sono contro l’obbligo, contro le multe e contro i divieti”. Come descrivere un politico che si esprime così in tempi di pandemia? senza il GREEN PASS ? tutti a FATIMA col CROCIFISSO .

Come al solito sono in disaccordo col Capitano che mischia mele e arance. Anche io spero che la maestra dei nostri ragazzi sia una brava maestra, ma é un giudizio soggettivo. Ma che tale maestra sia vaccinata o no é un fatto obiettivo, e credo di avere il diritto di sapere se é vaccinata o no, visto che agisce in un ambiente in cui i ragazzi non lo sono. Non sono per un vaccino obbligatorio universale, ma pretendo di sapere se insegnanti o operatori sanitari o chiunque altro a prolungato contatto diretto con il pubblico sia vaccinato ed in caso contrario di astenermi dal ricevere i suoi servizi. E non venite a cianciare che é discriminazione. Potrei aggiungere altre istanze ma: Non ci provo nemmeno, sarei censurato. Mi affido all`immaginazione di chi legge.

Salvini invece di sparare CAZZATE! Che ne pensa del Fantastico proprietario del papeete grande amico di Salvini non che eurodeputato leghista a cui oggi hanno sequestrato beni per mezzo milione di euro di evasione fiscale?? Se non ricorda è qui che sbraitava più di tutti per aver ricevuto pochi ristori dal governo Conte. E intanto la metteva in quel

Posto a tutti. Anche a TE !!! Vuole replicare e magari giustificarlo??? Cosa non fa questo per raccattare qualche voto dei no vax… certo è che la pochezza intellettuale di personaggi come questo che si candidano a governare spaventa… Sembra dire “chi se ne frega della salute degli Italiani… a me interessa il potere”. Lasciamolo abbaiare come il solito… Si ostina a definirsi dentro il Governo ma credo sia davvero ora di dar peso e valore a tutte le sue quotidiane ostilità. Egr. Giorgetti ci dica se davvero quest’Uomo rappresenta la vera Lega di Governo oppure impone il suo atteggiamento solo perché da quelle parti manca il coraggio di trattarlo come scheggia ormai impazzita.

Questa sottospecie di politico è capace almeno di avanzare argomenti il minimo condivisibili? La ciotola ai figli. No green pass per l’insegnante della figlia. Ormai è fuori come un balcone. Gli elettori e gli iscritti se ne sono accorti, quando se ne accorgerà la dirigenza della Lega? OK: Giorgetti e Confindustria se ne sono accorti ma per governare occorre chi rastrella voti e tonti fan. Tanto non conteranno nulla come Salvini che alla fine dopo il reddito di cittadinanza digerirà anche il greenpass magari con un mojto iva inclusa.

ITALIANI SIAMO IN UNA BOTTE DI FERRO CON QUESTI CIALTRONI CHE CONTINUATE A SOETENERE

Ora: Gli “scappati di casa” si stanno riorganizzando e hanno individuato un leader che è molto più abile di Salvini (Conte: in 2 anni, 2 volte PdC, Salvini: in 20 anni, 0 volte PdC).

Salvini cerca di far vedere che anche lui è capace di opporsi a Draghi, come ha fatto Conte, ma dimostra solo la sua incapacità, visto che nessuno più se lo fila.

E il resto della lega deve prima aspettare che Salvini si distrugga da solo, poi decidere come riorganizzarsi e chi mettere al suo posto, cosi arriverà inevitabilmente in ritardo alle elezioni, rispetto ai 5s che hanno già iniziato a farlo da un pezzo.

E INNUTILE PER QUESTI CIARLATANI POLITICI! Il vantaggio del governo e del metodo Draghi e’ che i singoli provvedimenti e le singole riforme vengono vivacemente discusse nel merito, integrate o ritoccate e poi approvate come necessario dopo anni e anni di tir a e molla.

E’ stato così per i fondi europei( rinunciando a quelli autolesionisti per il Paese), per la Giustizia ( con un paio di ritocchi per i delitti più gravi) e sarà lo stesso per il R.D.C e per il green pass. Questo è un passo avanti fondamentale se fatto con buon senso.

Cercare sempre di ridicolizzare la controparte nel dibattito ha funzionato negli ultimi anni ma il metodo Draghi è meglio e democratico e fare politica. quella con la P maiuscola.

Assolutamente ridicolo. Lo stesso sguardo lo trovo ogni mattina sul bancone del mio pescivendolo. E ce ne sono molti di più svegli. E solo uno povero sciacallo che gli italiani mantengono da trent’anni . L’unico Milanese che non ha mai lavorato in vita sua ultima modifica: da

