M5S, la base dice sì al nuovo Statuto dell’era Conte: il via libera arriva con l’87% dei voti a favore. L’ex premier: “Festa di democrazia” Superato il quorum necessario per rendere valido lo scrutinio online. Il 5 e 6 agosto gli iscritti saranno chiamati a esprimersi sulla proposta di eleggere il leader in pectore nuovo presidente del Movimento. Intanto Crimi: “Stasera ci sono stati tentativi di intrusione ma la piattaforma li ha neutralizzati”

Dopo la fase di giovanile ribellione, fatta anche di inevitabili errori ed esagerazioni, è importante passare a quella della maturazione, senza per questo rinnegare quei principi, valori ed ideali che ne hanno foggiato la crescita. Ed è questo il naturale passaggio che sta vivendo ed ultimando il M5S, al quale auguro buona fortuna.

ORA: “…rappresenta non solo uno strumento organizzativo ma che ci dà anche una identità…” Queste parole, oltre ai fatti documentati pregressi, dimostrano che: 1 – prima era una entità politica inesistente 2 – non esistendo, non dovevano essere nelle liste elettorali (oltre ai problemi di art.49 della Carta) 3 – sono allora un nuovo soggetto – operante in Parlamento non si sa a che titolo e che non ha legittimazione elettorale 4 – elettoralmente parlando partiranno da posizione anomala perché un partito non dovrebbe nascere in Parlamento e poi farsi votare dall’esterno: È IL CONTRARIO!

La loro rappresentatività è tutta da dimostrare.

MA! Leggendo i numeri: 2 Italiani su 1000 sono iscritti al movimento 1 Italiano su mille ha votato al quesito proposto dal movimento I 5/6 dei votanti sono favorevoli a quanto proposto.

Quindi, un Italiano su 1000 decide le linee guida di un partito accreditato, un’era geologica fa, del 34%, dei consensi dei votanti, cioè 340 Italiani votanti su 1000 Italiani votanti, ora tendenzialmente molto meno della metà.

Ora, forti di questo…plebiscito… tra le cui linee guida, proposte al, e sancite dal plebiscito stesso, mancano solo l’impegno per la pace nel mondo, la salvaguardia dello zibellino maculato rosa, e la specifica che la carbonara è tale solo se fatta col guanciale e non con la pancetta,….il movimento 5 stelle, guidato e supportato da tale gotha di attivisti……… obbedirà a quel che dice Draghi. Una buona notizia, ogni tanto non guasta. E COME DICEVA RENZI”Il Movimento è finito e Conte non lo salverà”. Quando si dice che uno ha la vista lunga!!

