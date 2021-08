È nato il partito di Conte.MA! La classe dirigente del ‘nascituro partito’ quale sarebbe ?

È nato il partito di Conte, ai danni di Grillo. Tutto il resto è letteratura.Inizia il cammino attento a non disturbare Draghi e a rintuzzare i nostalgici del M5s che fu

Formalmente tutto giusto Però ci sono 2 ma grandi come una casa 1. chi crede che Grillo lasci il potere a Conte, non conosce Grillo 2. l’87% dei votanti è pari a poco della metà degli iscritti al partito (non chiamiamolo più movimento) e una parte infinesimale dei votanti sia del 2018 che del 2019 sia di quelli potenziali con i sondaggi attuali.

Sempre così sicuri che Bisconte abbia avuto un vero successo.

La classe dirigente del ‘nascituro partito’ quale sarebbe ? Bonafede, Taverna, Di Maio, Crimi, Toninelli, etc…etc…? Quei personaggi assomigliano tremendamente ai protagonisti di un celebre spot pubblicitario dove RECITANO la parte di onesti ‘artigiani’, non ‘dirigenti’ come i vostri ! Ma “il popolo stellato da sempre si acconcia volentieri alla linea decisa dal vertice” Mi pare di aver sentito dei belati, infatti. “Solo agli smanettoni del Web, ancora numerosi in casa 5 Stelle, sarà concesso di inveire, insultare, vomitare ingiurie.” Lo sappiamo bene. A questo punto resta solo un piccolo dettaglio cioè vedere se questa roba funziona anche alle elezioni davanti al popolo sovrano o se invece quest’ultimo li prenderà a vaffa e a sputi in faccia come loro erano abituati a fare con gli altri.

Vi ricordate il detto: “chi di spada ferisce, di spada perisce”? Eravate il “movimento del vaffa”. Mandavate “affa” chiunque, segretari, partiti, uomini politici, istituzioni nazionali ed europee. E adesso, vi stupite che quello che un tempo era il vostro popolo, il popolo dei “vaffa”, usi lo stesso metro per mandare “affa” Conte? Voi eravate quelli che mandavano tutti “affa”… non potete indignarvi se ora qualcuno vi tratta allo stesso modo e manda “affa” Il vostro capetto da strapazzo.

Incomprensibile tanta soddisfazione del PD: il partito di Conte, ex 5telle, si dividerà con il PD l’elettorato di csx ( storicamente mai oltre il 30%) o nella peggiore delle ipotesi lo cannibbalizzera del tutto. Ma per tornare a governare dopo le prossime elezioni la vedo molto dura.

Non credo che voi piddini dovreste entusiasmarvi troppo. che dal mio punto di vista (modesto) non credo avrete (anzi viceversa) chissà quale exploit. Un po’ di voti presi al M5S, un po’ date alle destre, un po’ di voti persi per chi è rimasto deluso. Una forza ricattatoria che fa male più alla sinistra che alla destra. Ma soprattutto fa male alla Nazione.

Il M5S si è alleato con Lega, PD, Berlusconi, Draghi cioè con tutti i rappresentanti della precedente politica tranne il Partito dei Pensionati. Mi volete spiegare in cosa sarebbe migliore e come ha fatto delle leggi migliori se erano le stesse che hanno approvato gli altri? Ma che diamine hanno fatto ? Nel Conte I sono stati subalterni a Salvini, facendo un RdC che non funzionato o funziona a metà come moneta di scambio per la quota 100 di capitan Fracassa. Nel Conte II hanno fatto la riforma Bonafede che é stata poi in gran parte smantellata da quella Cartabia. Conte II ha mal o ben gestito la pandemia, ma certo non é che fosse un cambiamento epocale di visione politica, solo la gestione di un’emergenza inaspettata. E poi, che altro ? Pdoti capisco il vostro afflato ‘amoroso’ nei confronti dell’ex pdcm, ma mi sfugge se questa passione era anche per il Conte/uno o solo per il Conte/due. Perché vi vorrei far notare che conte/bifronte era quello che firmava i DECRETI salvo poi disconoscerli. In medicina psichiatrica lo chiamano BIPOLARISMO o ‘SDOPPIAMENTO della personalità’. Scusatemi se velo faccio notare ma è evidente agli occhi di TUTTI quelli che hanno la pazienza di vedere con entrambi gli occhi ucci, non con uno solo ! la straordinarietà delle cose fatte si chiama NULLA, anche se veniva proclamata da un balcone di mussoliniana memoria !

