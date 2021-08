SI !CI PUOI SCOPRIRE QUALCOSA DI TE

MA! La cosa strana è che tutti i fatti e le cose denunciate che scrive Matteo meriterebbero tante inchieste giudiziarie… Ma tutto tace. Sembra di essere seduti ad un tavolo e mano mano nel raccontare vedi le prove tangibili di ciò che dice.

Io l’ho letto tutto d’un fiato tanto che lo sto rileggendo con calma per assaporarlo di più e non perdere nulla nella memoria come può accadere se leggi di corsa, un libro che parla chiaro, come una chiacchierata con un amico che ti racconta di lui, senza infingimenti, ma con il CUORE in mano. Un libro diverso dai precedenti, che ristabilisce la verità. Saremo pure al 2% come dicono i malevoli e quelli che rincorrono le proiezioni, ma la nostra comunità di IV ha un leader eccezionale, rappresentanti di alto livello ed un popolo da fare invidia. Per la mia esperienza, che non è stata in fondo piccola, ho trovato in IV finalmente la mia casa. Libro da leggere assolutamente.

CI PUOI SCOPRIRE QUALCOSA DI TE

Dopo la pubblicazione di “Controcorrente”, l’ultimo libro di Matteo Renzi, nessuno potrà più dire “questo non lo sapevo”, oppure “questa è una balla delle sue”.

Nessuno che si occupi di politica, professionalmente o per semplice interesse, potrà continuare a dare versioni fantasiose su Renzi e mille fatti costruiti ad arte e ripetuti come un tam tam contro di lui, senza essere considerato una foglia secca nella jungla della politica.

Controcorrente non è un saggio di teoria politica, una noiosissima spiegazione del perché e del percome il senatore di Rignano abbia fatto, detto o scritto una cosa o un’altra.

Il libro è un racconto, più vicino ad un romanzo giallo d’azione, di quelli che una pagina tira l’altra e non vorresti smettere di leggere. Né il fatto che si sappia come va a finire la storia toglie qualcosa alle continue sorprese, quando non ai veri colpi di scena, che si rincorrono continuamente tra le pagine.

La differenza tra questo e altri libri scritti da politici è che i fatti che hanno costellato la vicenda politica italiana degli ultimi, assai controversi, anni sono riportati con una precisione di dettaglio, citando documenti e fonti verificabili, date, nomi e cognomi dei protagonisti, lettere, e-mail, messaggi dai cellulari, per lo più inediti, tutto concatenato secondo il procedere degli eventi che danno a chi legge la sensazione di una chiacchierata amichevole dopo cena, quando non di essere presente ad un incontro o ad una riunione importante.

I fatti spiegano più di ogni altra considerazione il senso di quello che è successo, danno risposta a tanti interrogativi, per lo più retorici e malevoli, coi quali l’establishment politico – mediatico – giudiziario ha truccato le carte del gioco.

In Controcorrente le carte parlano di un’altra verità e lo fanno senza alcuna reticenza, anche affrontando il racconto dei passaggi più difficili.

La verità di Renzi, dirà qualcuno giocando l’ultima carta del bugiardo inaffidabile. Fatto sta che quella verità non solo, a due mesi dall’uscita, non è stata smentita da nessuno dei personaggi citati, anche con “virgolettati”, ma nessuno dei chiamati in causa ha querelato Renzi.

Una verità che vale la pena di conoscere per chi voglia sentirsi ed essere intellettualmente onesto.

Da oggi è così, e si farà anche meno fatica a ribattere e spiegare. Leggiti il libro, basterà dire, se proprio ci tieni a dare un giudizio negativo su Renzi.

Magari ci scopri qualcosa di te che dovrebbe interessarti più di lui.

SI !CI PUOI SCOPRIRE QUALCOSA DI TE ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo