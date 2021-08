Forza Nuova espelle chi scarica il green pass: “Inconciliabile con le nostre lotte” Giuliano Castellino: “La nostra battaglia non è contro il vaccino, ma quella carta verde è come il libretto rosso”

Mi pare che quelli di Forza Nuova siano dei fini umoristi! Se pensassero veramente quello che dicono, più che “l’espulsione” dovrebbero proporre la deportazione e l’internamento d’antan. Io non capisco ma negli 80 questa organizzazione non fu messa fuori legge perché ancora ammorba l’Italia. Che manica di nostalgici sbarellati.

Sono per la LIBERTA’ di non vaccinarsi, ma non per quella di vaccinarsi. Bravi bravi!!! Adesso mi raccomando, niente mascherine, che poi la natura farà il suo corso “fino all’eroismo”: una magnifica e ricercata occasione per auto fregiarsi della medaglia di “eroe”. Questa gente ha bisogno di esibire simboli per avanzare di grado nel branco.

Questo sarebbe il comportamento “liberale e democratico” che gli stessi rivendicano quando vanno in piazza a gridare: libertà ! C’è da chiedersi se dopo l’espulsione sia previsto anche un periodo di “rieducazione” .Da notare che questi si ritengono in “guerra” ! Paranoici pericolosi !

Beh, finché si autoemarginano dal consueto stile di vita dell’Italiano medio, rinunciando volontariamente ai piccoli o grandi vantaggi del Green Pass lasciamoli pur cuocere nel loro brodo.

Guai a loro, invece, se come temo, vorranno imporre il negazionismo ed i loro “atteggiamenti-anti” a chi la pensa diversamente. Sì, perché c’è da temere che da un Movimento pseudo-fascista e piuttosto violento non ci si accontenti solo del proprio rifiutare ma ci si debba aspettare anche una reazione coercitiva contro le Istituzioni ed i “cittadini-pro”. Vigilare.. vigilare.. vigilare.

Peccato non esista il vaccino contro l’idiozia, verrebbe voglia di dire. In realtà il problema è serio: siccome hanno visto che il vaccino funziona e che dunque non possono speculare sulla tragedia nazionale per diffondere estremismo, ora sfogano la loro rabbia inventandosi un altro nemico (perché è di questo che vivono): il green pass e chi lo accetta. Per loro che hanno sempre esaltato la comunità, questo è il comportamento più anti comunitario che esista perché mira ad abbattere l’unica difesa di cui la società disponga per garantire se stessa.

Delirio puro….ma che scuola hanno fatto costoro? Bellissimo poi il passaggio paradossale( a parte che dicono che loro ” non combattono il virus”, anzi sembra quasi un loro alleato, sic) che loro sono i ” dissidenti” del sistema “rosso”, però non ammettono dissidenti nelle loro file…fino all'”eroismo”, sic. Ma visto che dicono di proteggere in tutti i modi i loro affiliati, anche economicamente, oltre all’assistenza legale, chi li finanzia questi signori ( si fa per dire) ..nuovi, sic?

