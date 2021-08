Green Pass: ultimo miglio verso il Cdm di domani ma la Lega non lo vuole

Dal Carroccio cinque proposte per arginare le decisioni già prese dal governo. Ma Italia viva: “L’obbligo va introdotto anche su treni, aerei e navi”. E il Pd invita i partecipanti a mostrarlo per entrare alle Feste dell’Unità

Ed ecco le due anime della Lega fronteggiarsi. Da una parte c’è la Lega di lotta fomentata dal suo capitano e dall’altra quella di governo dei Giorgetti, Fedriga ed altri. Il capitano stretto all’angolo dall’avanzata FdI imporrà la sua linea di perenne campagna elettorale, alla faccia degli interessi degli italiani.

Quello al quale proprio non arrivano leghisti et Salviniani, è che senza green pass (che, giova ricordare, è una attestazione si vaccinazione o guarigione e non la ‘stella di Davide’!) non si potranno evitare chiusure e limitazioni fino al lockdown! Bisogno essere molto indietro, per non capirlo! Una coerenza immensa accompagna Salvini. Al papete senza mascherina e senza distanze. Poi entra in Parlamento e indossa la mascherina. E meno male che Silvio lo ha incontrato suo successore. L’ignoranza e l’assoluta mancanza di senso civico accompagna molti italiani che credono alle sue continue sciocchezze. Salvini sta con un piede nel governo e con l’altro con l’ opposizione fascista leghista Nella lega l’unica persona seria e senza precedenti penali è Giorgetti …………………per quanto resisterà

Caro elettore, chi segue le vicende della Lega penso possa iniziare a trarre delle conclusioni sempre più obiettive. Da un lato i rappresentanti Lega nel Governo si uniformano alle scelte del PdC Draghi; dall’altro Salvini insiste a predicare una vulgata che mira ad accattivarsi le simpatie e il voto di chi vorrebbe un’Italia lassista, da paese di bengodi, senza regole, senza imposte, senza sanzioni per chi sgarra, ma non per chi è diverso, rapporti uomo-donna ispirati da norme patriarcali, ammiccamenti sempre meno velati a Putin e ai sovranisti dell’estrema destra in paesi europei e negli USA. Mi domando se sia accettabile propagandare l’idea di una Lega moderata mentre il suo segretario fà di tutto per contraddire il Governo A me francamente sembra una vera e propria truffa. Se ai vari Giorgetti, Zaia, Fedriga tutto ciò sta bene, non ci vengano poi a raccontare che il loro partito è moderato, europeista e affidabile. A me sembra solo fuffa da vendere ai soliti boccaloni.

Certi politici nostrani potrebbero trarre utili insegnamenti in tema Covid da quanto ci arriva dallo staff dell’ex Presidente Barack Obama.

L’ex presidente Usa aveva previsto un mega party per i suoi 60 anni. Tra gli invitati Oprah Winfrey e George Clooney, con una festa da ben 500 ospiti, 200 persone di servizio, un addetto Covid. Adesso però arriva lo stop. In considerazione dell’aumento dei contagi dovuti alla variante Delta , l’ex presidente degli Stati Uniti ha deciso di cancellare il party presso la sua residenza sull’isola di Martha’s Vineyard, una villa da 12 milioni di dollari a qualche decina di chilometri da Cape Cod, sulla costa del Massachusetts. «Questo evento all’aperto è stato pianificato mesi fa in conformità con tutte le linee guida per la salute pubblica e delle misure di salvaguardia Covid in atto —. Ha dichiarato in una nota la portavoce di Obama, Hannah Hankins — A causa della nuova diffusione della variante Delta nell’ultima settimana, il presidente e la signora Obama hanno deciso di ridimensionare in modo significativo l’evento per includere solo la famiglia e gli amici intimi».

Green Pass: ultimo miglio verso il Cdm di domani ma la Lega non lo vuole ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo