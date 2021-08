ORGOGLIO ITALICO LA RIVINCITA DEL SACRIFICIO L’APOTEOSI DELL’IMPEGNO NO UNO NON VALE UNO! a volte uno vale meno di zero a volte uno vale 60.000.000 di ringraziamenti #FORZAAZZURRISEMPRE #GRAZIEMAGNIFICIATLETIAZZURRI COME FAREMO A FARCI RISARCIRE I DANNI PER IL RIFIUTO AD ACCOGLIERE LE OLIMPIADI 2024??? COSÌ SDEGNOSAMENTE RESPINTE DA VIRGINA , LA SINDACA “”””PER CASO”””,. MA CHE DANNO CI HA PROVOCATO!!!!!!!!!!!!

Che grande gioia vincere ancora una volta un ORO nella velocità e vedere il tricolore sul tetto Olimpico.

A chi diceva che sarebbe stata un Olimpiadi senza vittorie per l’Italia stia in silenzio per sempre.

Con lo SPORT riparte l’Italia della voglia, del sacrificio, dell’orgoglio e del sogno.

Dopo il Calcio sul tetto d’Europa è la squadra dell’Olimpiade che tutta insieme porta ad oggi l’Italia per 39 volte sul podio del mondo.

Grazie a Voi eroi spesso, silenziosi che lavorate per anni al buio dei riflettori, nelle palestre o nei campi di atletica spesso di periferia e dimenticati , senza nessuno che racconta le vostre storie meravigliose , salvo poi farci gioire come non mai.

Sappiate che solo Voi riuscite a renderci realmente partecipi delle vostre autentiche imprese e ci rendete autenticamente orgogliosi di essere ITALIANI. Ci ricorderemo a lungo questa estate straordinaria piena di imprese.. Effetto Draghi effetto sicurezza che abbiamo acquistato tutti ed effetto amore per lo sport di questi fantastici campioni!!!!!. Io ho finito le lacrime. P.S. nel dubbio io terrei Draghi per un bel po’

È un sogno divenuto realtà, grazie ragazzi L’ITALIA è fiera di voi,ci avete resi orgogliosi e felici grazieeeeeee.

Gli inglesi raccoglieranno nuovamente le firme per fare ripetere la gara mamma come godo

Leggendario oro dell’Italia nella 4×100.Grandi ragazzi!!! Mi sa che gli inglesi ci odieranno per il resto della loro vita ultima modifica: da

