Mario Draghi: “Condivido in pieno il senso del reddito di cittadinanza” GRULLI NON CANTATE PERCHE! SAPIATE CHE DRAGHI A DETTO “condivido il concetto alla base del rdc” è un modo elegante per dire che non condivide la legge così com’è. Altrimenti avrebbe detto “la legge sul reddito di cittadinanza va bene così com’è” o “necessita di qualche piccolo cambiamento”. Voi cultori del reddito di cittadinanza aspettate a cantare vittoria. È il metodo Draghi: dichiara di condividere la scelta per non turbare i partners di governo che ne hanno fatto il fiore all’occhiello della loro gloriosa rivoluzione, e poi pian piano ne stravolge l’impianto, riuscendo persino a farsi dire grazie

Il concetto che lo stato debba aiutare chi si trova in situazione di oggettiva povertà, lo condividono tutti, ovvio che Draghi abbia risposto questo. Poi come fare e organizzare questo aiuto, beh… est modus in rebus, ma aggiungo che i controlli dovrebbero essere fatti al momento che si ‘concede’ con tutti gli incroci reddituali del caso e non scoprire poi che magari ne usufruiscono possessori di Ferrari, mafiosi, etc…E magari chi ‘ne ha veramente bisognò ne viene escluso ! per non parlare dei famosi ‘navigator’ che non hanno trovato lavoro a nessuno tranne che a se stessi ? Ora terminato il contratto se lo dovranno inventare, forse faranno i ‘rider’, quelli sì che lavorano, anche la domenica senza fare troppo gli schizzinosi ! Si …il concetto alla BASE del reddito di cittadinanza lo condivido in pieno !’ Ipse dixit Mario Draghi, e la condivisione pre-vacanziera ci può stare, ma poi ? E saranno grane, quando la GDF scoprirà l’ennesimo gruppone di nullafacenti che lo percepiscono ! I lavori ‘socialmente utili’ sono ripudiati, da loro, come il vino da un astemio !

Mario Draghi: “Condivido in pieno il senso del reddito di cittadinanza” Il premier ai giornalisti: “L’economia va bene. Il futuro del Governo? In mano al Parlamento”

″È troppo presto per dire se verrà riformato ma il concetto alla base del reddito di cittadinanza io lo condivido in pieno”. Lo dice il premier Mario Draghi parlando con i cronisti Palazzo Chigi. E aggiunge: “Le cose per l’economia italiana vanno

bene e si spera che vadano anche meglio”.

Il premier prosegue: “Ieri ho ringraziato i ministri per il lavoro e la determinazione avuta in questi sei mesi di governo, nel disegnare e attuare l’agenda. Mentre ci avviamo tutti per prenderci queste due settimane di vacanza, il pensiero che bisogna tener chiaro è che tra due settimane ci vuole la stessa determinazione, se non maggiore, per affrontare sfide e problemi e dare risposte a problemi urgenti e gravi”.

Draghi aggiunge: “Cosa temere di più nei mesi a venire? Dobbiamo essere sicuri di aver fatto di tutto per evitare che la pandemia si aggravi: che basti o no non lo sappiamo. Tutto viene fatto sulla base delle evidenze e dei dati di oggi”.

A chi gli domanda se il Governo arriverà fino alla fine della legislatura, nel 2023, risponde: “L’orizzonte” del Governo ”è nelle mani del Parlamento. Non posso esprimere orizzonti, vedute”.

Il presidente del Consiglio continua: “L’impegno che abbiamo preso” per

l’autunno ”è per cominciare la scuola in presenza, assolutamente” e “la continuazione della campagna vaccinale”.

Draghi affronta anche la questione della sicurezza sul lavoro: “C’è una cosa in particolare che sta a cuore a tutti noi, a me certamente e più di ogni altra cosa.

Bisogna fare qualcosa poter migliorare una situazione inaccettabile sul piano della sicurezza sul lavoro. Rivolgo un pensiero commosso e affettuoso a tutti coloro che volevano bene a Laila El Harim. Due mesi fa era la D’Orazio e così via, ogni giorno. È stato fatto molto ma occorre fare molto di più”.

Mario Draghi: “Condivido in pieno il senso del reddito di cittadinanza” GRULLI NON CANTATE PERCHE! SAPIATE CHE DRAGHI A DETTO “condivido il concetto alla base del rdc” è un modo elegante per dire che non condivide la legge così com’è. Altrimenti avrebbe detto “la legge sul reddito di cittadinanza va bene così com’è” o “necessita di qualche piccolo cambiamento”. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo