NON IL PASSATO MA.Il pass GOVERNATIVO della Lega sarà Zaia-Giorgetti non Salvini-Borghi

Gran sagoma di politicante: parte battagliando in piazza sul NO a (quasi) tutto per poi, a bocce quasi ferme, dimentica il “tutto” per concentrarsi su come/cosa molto prevedibilmente il Governo deciderà di regolamentare, indipendentemente dai suoi sproloqui iniziali. Ed ecco che le sue battaglie Lui racconta di averle vinte e si intesta il successo delle scelte governative finali. Che volpe quest’Uomo !!! che faccia tosta. delle sue assurde richieste non ne è passata una. Seguito a domandarmi come fanno a sopportarlo i leghisti stessi.

Il pass della Lega sarà Zaia-Giorgetti non Salvini-Borghi

PERCHE! Dubito Matteo Salvini sarà capace di comprendere la via giusta per la Lega del futuro ed ancor meno cambiare la sua natura piazzaiola che gli fa “urlare” sull’articolo del giorno che deve vendere senza una visione più in là del naso. Lui è e resterà così com’è, non chiedetegli di cambiare perché non ne ha la capacità. Il guaio è che, come in tutte le cose in cui non c’è un minimo di rinnovo, dopo un po’ si diventa disco rotto e la spinta iniziale del venditore di pentole si attenua per poi diventare il noioso che sproloquia al vento. Ecco, ci stiamo avvicinando velocemente a questa fase: parlare.. parlare.. parlare.. con sempre meno orecchie che hanno voglia di ascoltarti. E questo è ciò che si intende quando si accenna alla sua parabola ormai in discesa.

