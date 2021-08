Renzi: Il reddito di cittadinanza, il ponte sullo Stretto e la legge Zan.

Matteo Renzi. Buongiorno! Tre previsioni sul futuro, di quelle che ti fanno diventare antipatico ma che poi si realizzano.

1. Il Reddito di Cittadinanza cambierà. Da quando abbiamo annunciato il referendum (in “ControCorrente“, qui l’audiolibro) tutte le forze politiche hanno capito che si fa sul serio. E anche nei Cinque Stelle si aprono le prime crepe. Ovviamente dicono che io sono brutto e cattivo, contro i poveri, tireranno in ballo le mie conferenze (lo fanno spesso a sinistra, ma lo fece anche Salvini in un dibattito a “Porta a Porta” e gli risposi così). Mi attaccheranno sul piano personale. Ma la verità è che il Reddito di Cittadinanza non funziona e che sarà totalmente ripensato prima che si vada a referendum, scommettiamo? Intanto, fedele alla mia nuova strategia di rispondere “colpo su colpo”, ho replicato a un diffamatorio articolo pubblicato da “la Stampa” e scritto dalla professoressa Chiara Saraceno, scelta dal ministro Andrea Orlando per presiedere la commissione che deve valutare l’efficacia del Reddito di Cittadinanza. Questo ruolo tecnico non impedisce alla professoressa di attaccarmi sul piano politico e morale. Le ho risposto qui, graditi i commenti di chi non si ferma al titolo.

2. Il Ponte sullo Stretto si farà. Dopo mille polemiche contro di noi e contro le nostre posizioni, anche i Cinque Stelle ormai si sono convinti. Teresa Bellanova al Governo e Lella Paita in Commissione Trasporti stanno lavorando duramente per sbloccare questa opera pubblica. Che naturalmente è osteggiata dalla criminalità organizzata perché crea lavoro e porta sviluppo. E la criminalità organizzata preferisce dire di no al Ponte e sì al Reddito di Cittadinanza.

3. La Legge Zan cambierà al Senato con un ampio accordo. Il Pd ha fatto retromarcia e adesso non vuole più approvarla senza se e senza ma, perché sa che non ci sono i numeri. Per questo terrà alta la bandierina fino alle amministrative e poi cederà al Lodo Scalfarotto o a qualcuno dei nostri emendamenti firmati da Davide Faraone. Non sarà più la Legge Zan ma almeno sarà una legge. Ora tutti dicono che non è così. Poi tra qualche settimana, vedrete, accetteranno la nostra mediazione dopo averci insultato per qualche settimana sui social. È il populismo degli antipopulisti. Nessun problema, noi abbiamo le spalle larghe.

Queste tre previsioni dimostrano che ciò che scrivo nel libro “ControCorrente” è ormai la nostra vocazione: sconfiggere chi vive di battaglie effimere, che durano cioè un giorno (effimero in greco vuol dire esattamente questo: una storia di Instagram dura 24 ore, è effimera per definizione). E, purtroppo, in tanti vivono la politica pensando alle 24 ore successive anziché alle generazioni successive. Ma noi ci siamo e combattiamo per un modello di politica diverso.

Renzi: Il reddito di cittadinanza, il ponte sullo Stretto e la legge Zan. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo