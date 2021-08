OSSERVAZIONE SACROSANTA GIUSTISSIMA. Aiutare chi non c’è la fa è sacrosanto ma la povertà si combatte con il lavoro. Ben detto. Post perfetto che speriamo capiscano anche i 5 stelle….e la soluzione sarebbero i navigators? Siete dei cialtroni. Mi rispondono i cialtroni ! E dov’è questo lavoro? Disoccupati ovunque, sfruttamento ovunque, avanti..

CIALTRONI! Il lavoro non c’è perché avete boicottato tutte le misure per crearlo e avete buttato soldi in queste sciocchezze dei navigator. Anche i ragazzi di una volta venivano pagati poco , mio fratello prendeva 250 mila lire , imparavano un mestiere , ora non hanno ancora incominciato , ma vogliono essere pagati come un manager o non lavorano , meglio il divano.

A PROPOSITO DEL REDDITO DI CITTADINANZA: “Le cose non accadono per caso ed è giusto che un giovane si impegni, lavori sodo, faccia sacrifici se vuole costruire qualcosa.

Poi, se non ce la fa, ti aiuta lo Stato. Ma cominciare dalla fine non ha futuro.

E sono concetti talmente semplici…”Enrico Berlinguer .Ma i cialtroni I 5 grulli non capiscono ho non vogliono capire

OSSERVAZIONE SACROSANTA GIUSTISSIMA.. Aiutare chi non c'è la fa è sacrosanto ma la povertà si combatte con il lavoro. Ben detto.

