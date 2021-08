115.130 aventi diritto, 67.064 votanti, 62.242 pro-Conte ! Un plebiscitooooo ! E gli altri ? A guardare le stelle, il 10 Agosto è sempre più vicino ! Amen ! 67.064 votanti corrispondono allo 0,11% della popolazione italiana, praticamente una folla oceanica ha investito Conte del ruolo di conduttore !! Solo una nota: ma il giro per l’Italia lo fa a spese proprie ho con la Stelvio di servizio con scorta al seguito? Giusto per ricordare al popolo degli onesti come sono evoluti in negativo.. poi: Venghino siore e siori, la mia lozione per la ricrescita dei capelli è magica!!!! E chi non vuol cambiarla? ragazzino spostati e lasciami lavorare per il bene del popolo !!! Balle ! Ma allora perché l’ha votata ora? Solito opportunismo di facciata? Con calma……vedremo, proporremo, faremo.

Ricorda un verso di qualcuno era comunista…..”a fine anno”… lui SPERA di avere il programma, come il classico avvocato che tira per le lunghe, imbonisce gli assistiti, e incassa le parcelle, “il più partecipato ed articolato programma di governo che sia stato mai elaborato”, lo ha definito. Se è come i famosi “Stati Generali” del 2020, possiamo stare tranquilli.

Conte è “multicolore”, camaleontico, mutevole a seconda di come gira la politica.

Lui è contemporaneamente di sinistra, di destra, di centro…in tutte le mille “sfumature di grigio” della politica.

Pura trasformarsi istantaneamente in un bolscevico, per poi diventare un istante dopo un falangista in stile Franco, e poi in un attimo diventare un perfetto doroteo.

Perché Conte non è semplicemente “double-face”…. ma “multi face”, buono per tutte le latitudini, tutti i climi, tutte le stagioni.

Plebiscito per Conte: "Se vogliono cambiare la Cartabia votino in massa M5S"

