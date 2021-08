Salvini, Meloni e quella destra normale che non vedremo mai in ITALIA.

“La destra normale”? Perché esiste? No non esiste la ‘destra normale’. In UK c’è Johnson in USA c’era Trump in Francia la Le Pin è intorno al 25 o 30 % primo partito. Fa eccezione solo la Germania che si tiene la CDU di Merkel anche se è al minimo storico di 70 anni. La destra quella è.

“Destra liberale cercasi, si accetta anche una destra normale”. Perché nessuno o quasi ha mai risposto a questo annuncio? Evidentemente i pochi che si sono cimentati nell’opera sono stati messi all’angolo oppure hanno rinunciato per mancanza di materia prima. In compenso è sempre florida la destra-destra oggi come 30 anni fa e sembra che gli italioti la prediligano nonostante il fallimento dei loro governi. La cura Draghi servirà?

La Meloni, all’inizio, aveva dato la speranza di saper incarnare quel nuovo modo di essere di destra che in Italia è sempre mancato. Poi, con la nascita del governo Draghi e la scelta di stare all’opposizione, è rimasta incastrata tra l’irrefrenabile desiderio di massimizzare il beneficio potenzialmente elettorale e la competizione con la Lega.

E così è ripiombata in quello sterile gioco dell’opposizione a prescindere che gli italiani, in questa fase (forse, perché stanchi di una precarietà di governo durata troppo a lungo, o perché affascinati dal nuovo modo di esercizio del potere espresso da Draghi), non apprezzano più.

Per loro il problema non si pone. L’unico compito dei rappresentanti eletti è rappresentare gli elettori. Se il popolo è bue giustamente anche i suoi rappresentanti lo sono, è un errore logico chiedere altro. Comunque per fortuna gli illuminati possono ancora votare statisti come Meloni Salvini Letta Zingaretti Di Maio Conte e similari.

L’Italia è il Paese che ha avuto Mussolini e dove ancora molti lo desiderano, basta vedere quello che sta avvenendo a Latina con il parco (e immagino che poi proveranno a cambiare il nome della città in Littoria, se eletti). Dovrebbe essere compito della sinistra o centro sinistra fornire un alternativa seria e credibile a QUESTA destra che abbiamo in Italia, invece di perdere tempo a masturbarsi mentalmente, pensando a una destra che non esiste e non esisterà forse mai, in politica non si possono scegliere gli avversari. Anche perché se ci si guarda intorno non è che la destra liberale e responsabile goda di gran buona salute nello spazio euroatlantico.

In Europa tuttavia esiste una destra non parafascista; in Francia Sarkozy non si allea certo con la Le Pen, come Merkel in Germania combatte Afd, il Grecia Alba Dorata finisce in tribunale. L’ olandese Rutte non è un sovranista. Certo che vari segnali sono inquietanti come in Spagna, con Ppe e Vox, per non parlare di Italia, Ungheria, Ungheria e Slovenia. Ma darei innanzitutto un occhiata agli Stati Uniti, dove l’allucinazione di un partito repubblicano detrumpizzato ha lasciato rapidamente spazio a una realtà ben differente. In Francia poi mi pare che sia l’intero arco politico a essersi spostato parecchio a destra, se i ministri di Macron combattono le guerre culturali contro il cosi detto “islamo-gauchisme” a cosa serve la Le Pen? La grande eccezione è la Germania e non penso si possa essere sicuri che rimarrà tale a lungo, anche considerando la presumibile fine della carriera politica di Angela Merkel.

La destra o centro destra (quella vera) c’è eccome, magnificamente incarnata nelle figure di Mattarella e di Draghi. Che poi questa destra sia una minoranza, così è sempre stato: pochi sono gli uomini.

Chi invece insiste nel considerare «destra» quelle orde di scalmanati che preferiscono una felpa (SALVINI) mal lavata a una giacca di buon taglio (DRAGHI), si scatenano nel turpiloquio, si coprono di tatuaggi ed occupano con violenza le proprietà pubbliche e private, non solo sbaglia, ma si accorgerà troppo tardi d’aver tragicamente sbagliato

Salvini, Meloni e quella destra normale che non vedremo mai in ITALIA.

